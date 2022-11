Victoria Charlton dévoile tous les détails de son mariage à venir

Un an presque jour pour jour après avoir annoncé officiellement qu’ils formaient un couple, Robert James Penny, alias Bob le Chef, et la reine québécoise du true crime Victoria Charlton s’envoleront vers le Portugal pour unir leurs destinées.





Fiancé depuis le 23 mai, jour du 30e anniversaire de naissance de Victoria, le couple a choisi d’organiser un mariage très intime.

«Comme nous sommes tous les deux divorcés et que nous avons déjà vécu un gros mariage entourés de nombreux invités, nous désirions quelque chose d’hyper simple», explique Victoria. Son fiancé poursuit: «Nous serons quatre: mon ami d’enfance, qui habite au Portugal et qui sera notre célébrant, sa femme, notre témoin, et nous deux. C’est tout!»

Victoria a déjà choisi sa robe, et c'est à la boutique Je t'aime mariage située à Québec qu'elle a fait la trouvaille. Elle a partagé le processus sur Instagram, mais ne vous inquiétez pas, elle n'a pas publié la robe choisie!





Au moment où vous lirez ces lignes, les amoureux seront de retour de Paris et de la Belgique où ils se sont rendus pour le lancement du troisième tome de la série de Victoria, Gardez l’œil ouvert.

Longue vie aux futurs mariés!

