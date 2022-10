Ce parfum viral sur TikTok serait assez puissant pour séduire ton crush

Sur TikTok, un parfum devenu viral prétend contenir des phéromones, une substance que l’humain secrète qui aurait le pouvoir d’attirer l’amour.

On le sait, l’odeur est très importante pour attirer l’attention! Si quelqu’un sent bon, on a plus tendance à vouloir se rapprocher. Cependant, les goûts sont différents pour tous, et un parfum peut être horrible pour l’un et incroyable pour l’autre.

La marque Pure Instinct propose un parfum qui s’adapte à la personne pour concocter votre odeur idéale et devenir irrésistible. Les notes sont plutôt fruitées et sucrées.

Parfum unisexe aux phéromones de Pure Instinct, 29$

Plusieurs ont voulu le tester sur TikTok et ont obtenu des résultats différents. Alors que certains jurent avoir remarqué que leur partenaire était plus affectueux qu’à l’habitude ou encore avoir eu plus d’attention qu’à l’habitude au bar, d’autres n’ont vu aucune différence.

D’abord, qu’est-ce que sont les phéromones?

Les phéromones sont une substance chimique émise par le corps qui permet aux animaux de communiquer entre eux. Transmises par l’odeur, les phéromones seraient responsables de différents comportements.

Une théorie veut que l’humain choisisse son partenaire de vie inconsciemment selon les phéromones. Elles seraient donc responsables de l’odeur naturelle d’une personne.

Est-ce que le parfum aux phéromones fonctionne réellement?

Puisque les phéromones contenues dans le parfum Pure Instinct sont synthétiques, et aucune étude scientifique n’existe prouve que les humains réagissent aux phéromones comme les animaux.

Par contre, en lisant certains témoignages, il est évident que le parfum a fait effet sur certaines personnes! Que cela soit simplement dû au boost de confiance en soi ou encore à un effet placebo, ça vaut le coup de l’essayer.

