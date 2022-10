3 options moins chères que le «Dyson AirWrap» pour un brushing parfait

On le voit passer partout sur les réseaux sociaux et il est un incontournable de nombreuses influenceuses et célébrités pour obtenir le parfait brushing à la maison. Le Dyson AirWrap vit actuellement ses heures de gloire.

Toutefois, son prix assez élevé de 750$ peut faire sourciller. Nous sommes donc partis à la recherche d’options à moindre coût qui pourront également vous offrir une chevelure de rêve, sans vider votre compte en banque.

Les voici.

Prix: 350$

Une autre compagnie d’aspirateurs qui se lance dans la coiffure! À la moitié du prix du système Dyson, celui de Shark obtient une bonne cote et plusieurs le considèrent comme un «parfait» dupe! Il comprend le séchoir, la brosse ronde ainsi que d’autres embouts pour obtenir une crinière de lionne!

Commentaire d'utilisateur: «Non. Ce n'est pas un Dyson, mais il fonctionne aussi bien que le Dyson. Le moteur est légèrement plus bruyant que le Dyson mais le temps de séchage est définitivement le même ou sinon meilleur. Son plus grand avantage: Shark Hyperair est une fraction du prix par rapport au Dyson.»

Prix: 70$

Si vous souhaitez faire un blowout style années 90, cet outil est pour vous! Il pousse de l’air chaud sur la chevelure, tandis que son embout en céramique la distribue sur l’ensemble de la boucle. Pour moins endommager ses cheveux, on opte pour la fonction «basse» au quotidien et pour les matins pressés, on opte pour le mode «élevé» qui viendra sécher et coiffer la chevelure rapidement.

Commentaire d'utilisateur: «Très bonne qualité et idéal pour les cheveux longs et épais. Les poils sont incroyables pour saisir tous les cheveux et éliminer les frisottis. Par expérience, je recommanderais de sectionner les cheveux lors de l'utilisation pour éviter d'endommager les poils et de les faire fondre à cause de la chaleur excessive. Cela peut arriver après un certain temps, mais j'en rachète toujours un nouveau (j'ai de très longs cheveux épais et bouclés). J'ai mis 4 étoiles à cause du problème avec les poils.»

Prix: 100$

Cet ensemble comprend 4 différents embouts qui permettent de sécher, lisser et boucler les cheveux. Il utilise l’air chaud soufflé pour coiffer la chevelure, sans devenir aussi brûlant qu’un fer plat ou à friser. Il est léger et facile d’utilisation.

Commentaire d'utilisateur: Ce sèche-cheveux fonctionne très bien si vous ne voulez pas dépenser un bras et une jambe sur les produits de la marque populaire. Il faut un peu de patience pour s’habituer à l’outil. Mais honnêtement, je suis très content de mon achat. J'utilise un protecteur thermique avec et je n'ai trouvé aucun dommage sur mes pointes.

