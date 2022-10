Sandrine de l'île de l'amour se confie sur sa condition médicale rare

La candidate de la toute première saison de l’île de l’amour, Sandrine Séguin, s’est tournée vers TikTok pour se vider le cœur à propos de sa condition médicale rare.

Ce n’est pas la première fois que Sandrine adresse la situation. Elle en avait parlé sur TikTok en avril dernier lorsqu’elle avait voulu répondre à un commentaire déplacé au sujet de l’apparence de son visage.

Elle avait avoué recevoir régulièrement des commentaires de gens l’accusant d’avoir eu trop d’injections ou de chirurgies au visage. C’est alors que l’ancienne Insulaire avait avoué vivre avec une condition dégénérative des joints du visage.

Celle-ci affecte l’apparence, sa capacité à respirer, à sourire et à manger, et cause aussi de la douleur. Le tout l’affecte donc physiquement, mais aussi mentalement.

Sandrine a voulu en parler puisque peu de gens connaissent cette condition. Puisqu’elle a dû chercher réponse à ses questions pendant plus de deux ans, elle voulait tenter d’aider quelqu’un d’autre qui vivrait avec cette condition.

Elle a finalement partagé plus de détails au sujet de ce syndrome très rare qui s’appelle la résorption condylienne idiopathique. Elle vit avec cela depuis l’adolescence, mais se faisait traiter à tort pour une malocclusion de la mâchoire, et non sa condition.

C’est finalement lorsqu’elle a vu une femme sur TikTok avec les mêmes symptômes qu’elle l’a mentionné à son médecin et a dû insister pour recevoir un diagnostic approprié.

Sandrine a dévoilé que très bientôt, elle allait se rendre aux États-Unis pour se faire opérer.

L’opération vise à remplacer les joints de sa mâchoire qui ont été érodés par la condition. Ils seront remplacés par des prothèses en titane. Elle aura aussi un transfert de gras et d’os.

Suite à cela, elle devra passer au travers d'une convalescence de deux mois durant lesquels sa bouche sera fermée et elle devra se nourrir au liquide.

Elle risque de documenter le tout sur TikTok, alors allez là suivre pour ne rien manquer!

