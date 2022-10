Rafaëlle Roy a retrouvé l’amour et voici avec qui

La chanteuse Rafaëlle Roy n’est plus un cœur à prendre! Après une rupture avec le père de ses enfants, Joffrey Charles, elle a retrouvé l’amour et s’affiche sur Instagram.

Rafaëlle avait confirmé sa rupture avec Joffrey en septembre dernier, après des mois de rumeurs.

Tout récemment, elle a voulu souligner le 30e anniversaire de son nouvel amoureux, le chanteur Guillaume Fuso. Guillaume est lui aussi musicien. Il est né en France, mais habite le Québec depuis son enfance.

Rafaëlle a partagé une vidéo d’elle qui interprète à merveille le titre Tornade de Fuso.

Le principal intéressé fut touché de la belle attention, et a commenté sous la publication «OMG! Comment faire fondre mon coeur !! Je t’aime tellement! C’est le plus bel honneur que tu me fais vivre. Merci pour absolument tout. Merci d’être la femme que tu es et merci de m’avoir présenter à l’homme que je serai. Je t’aime.»

Guillaume a lui aussi voulu déclarer son amour à Rafaëlle sur son compte Instagram. Il a d’abord partagé la vidéo de Rafaëlle, la remerciant et déclarant qu’elle avait «la plus belle voix».

De plus, sous une publication pour ses 30 ans, il a remercié la vie d’avoir mis cette femme sur son chemin.

«Mon coeur sourit d’avoir la chance de connecter avec une femme extraordinaire. Une femme qui me stimule, me challenge, me pousse et m’invite à être une meilleure version de moi-même. Une femme qui me fait confiance et qui me donne l’espace pour faire confiance en retour. Un amour qui entretient son côté « enfant terrible » autant que moi. Mais aussi une amie qui m’invite surtout à vivre consciemment.»

Sous ce beau témoignage, Rafaëlle a simplement ajouté «Bonne fête à l'amour de ma vie.»

Ça dit tout! Longue vie aux amoureux.

