Sydney Sweeney ose un look 100% cuir digne d’une dominatrice

L’actrice Sydney Sweeney a attiré tous les regards avec un total look de cuir révélateur et sexy à souhait.

C’est lors du gala Women In Hollywood organisé par le magazine Elle US que Sydney a été honorée.

Pour l’occasion, la jeune femme de 25 ans a profité de l’occasion pour porter une tenue noire en cuir au look un peu dominatrice.

L’ensemble de la marque Rokh en est une que Sydney affectionne particulièrement. L’ensemble chic, mais edgy, rappelle un complet pour homme, mais déconstruit.

Celui-ci dévoile ses abdos d’enfer, un attribut que Sydney adore dévoiler, notamment lors de l’after party des Oscars plus tôt cette année.

Sydney a agencé la tenue à un maquillage lumineux et naturel aux teintes de pêche.

Pour la chevelure, c’est un look mouillé qui complète à merveille l’ensemble.

On adore!

