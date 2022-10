Une photo de Selena Gomez et Hailey Bieber qui s'enlacent brise l'internet

Selena Gomez et Hailey Bieber ont tenu à montrer qu'il n'y avait pas de brouille entre elles, après l'interview explosive de cette dernière, en posant ensemble pour des photos, lors d'une soirée, samedi.

Justin Bieber est sorti avec la chanteuse et actrice entre 2010 et mars 2018 et au cours d'une de leurs pauses, il a eu une brève aventure avec Hailey Bieber, avec qui il a repris sa relation en juin 2018. Ils se sont fiancés et se sont mariés plus tard cette année-là.

Lors d'une récente apparition dans le balado Call Her Daddy, la mannequin de 25 ans a affirmé qu'il n'y avait «pas de drame personnel» entre elle et l'ex de son mari et a révélé qu'elles se parlaient de temps en temps depuis son mariage avec celui-ci.

Elles ont ainsi prouvé la vérité des propos d'Hailey Bieber, samedi soir, lorsqu'elles ont posé ensemble pour plusieurs photos lors d'une after-party, après le gala annuel de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles.

Les clichés, pris par le photographe Tyrell Hampton, les montrent très proches, se tenant côte à côte et souriant. Sur une autre photo, on peut voir Selena Gomez se pencher pour poser avec sa camarade, la main sur jambe d'Hailey Bieber, qui est assise, tandis qu'une troisième image montre la chanteuse rayonnante alors qu'elles se prennent dans les bras.

Dans le balado, Hailey Bieber a déclaré à propos de sa relation avec Selena Gomez: «Ce n'est que du respect, ce n'est que de l'amour.»

Elle a également rappelé qu'elle n'avait jamais eu de relation amoureuse avec Justin Bieber en même temps que Selena Gomez.

Tout est bien qui finit bien!

