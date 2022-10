Tout ce que tu dois savoir sur le «drama» entourant Catherine Bastien, Tommy et Emy-Jade

Si vous avez ouvert les réseaux sociaux dernièrement, vous avez vu passer la controverse entourant deux candidats nouvellement arrivés à Occupation Double Martinique, Catherine Bastien et Tommy Kipton. Confus? On vous explique.

Amitiés brisées, trahisons, ce «drama» croustillant à tout pour attirer l’attention, mais cela peut devenir dur à suivre puisque plusieurs personnes sont impliquées. Voici donc une ligne de temps de tout ce qui est arrivé!

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la chicane entre Cath Bastien et Emy-Jade, concernant Tommy Kipton.

Novembre 2020: Elisabeth Rioux part en voyage avec ses amies Emy-Jade, Catherine Bastien et Milaydie.

Les quatre amies passent du bon temps au Mexique.

Janvier 2021: Emy-Jade Greaves et Tommy Kipton partagent leur dernière photo sur Instagram en tant que couple.

Quelque part entre ce moment-là et l’été 2022, la paire se sépare. Emy-Jade est ensuite liée par le biais de rumeurs au chanteur Olivier Dion.

Juin 2022: Les influenceurs fitness Catherine Bastien et Marc Fitt annoncent leur séparation.

Après près 11 ans de vie commune, le duo a décidé de prendre des chemins différents. Au même moment, Catherine déménage chez sa bonne amie, Elisabeth Rioux.

Octobre 2022: Il est annoncé que Catherine Bastien et Tommy Kipton font leur entrée à OD.

Coup de théâtre, la coloc d’Elisabeth et l’ex d’Emy-Jade entrent dans l’aventure. Jusque là, tout semble bien.

11 octobre 202 : Les rapprochements entre Cath et Tommy causent une polémique.

À l’émission, Catherine exprime son intérêt envers Tommy. Immédiatement, les réseaux sociaux s’enflamment puisqu’elle semblait proche d’Emy-Jade.

Emy-Jade répond.

En story sur Instagram, Emy-Jade a simplement partagé une photo d’elle et Catherine lors du voyage au Mexique de 2020 écrivant «POV: gagner à tout prix».

Marc Fitt répond.

L’ex de Catherine a répondu sur Instagram à une question venant d’un.e abonné.e à savoir si elle et Emy-Jade étaient amies. Marc répond que oui, qu’elles étaient «bonnes amies quand même».

Elisabeth Rioux répond.

Finalement, c’est au tour d’Elisabeth Rioux de répondre à la polémique. En direct de l’Italie où elle voyage présentement, elle a voulu donner son opinion.

Elle débute en disant qu’elle n’a pas encore eu la chance d’écouter l’épisode au complet. Elle précise que selon elle, le degré d’amitié entre Cath et Emy-Jade est relatif. Elisabeth se considère très proche des deux, mais elle ne peut définir leur amitié pour elles. Selon Elisabeth, elles sont «amies», mais pas «très proche».

Personnellement, Elisabeth a précisé que si elle se trouvait à la place d’Emy-Jade, elle serait fâchée. Cependant, elle avait ceci à dire à propos de Catherine: «Cath c’est genuinely, réellement une bonne personne, probablement une des meilleures personnes que je connais côté intentions pis toute, dans la vie, Cath c’est vraiment pas le genre de personne qui veut faire du mal aux autres...»

Connaissant bien Tommy aussi, Elisabeth a expliqué que selon elle, lui et Catherine ne sont pas un bon match, surtout considérant le fait que Cath cherche quelque chose de sérieux.

Finalement, elle termine en disant qu’elle ne prendra pas de position favorable ou non envers l’une de ses deux amies puisqu’elle comprend les deux côtés de la médaille.

Et voilà où nous en sommes! Reste à voir si quelque chose de concert va se passer entre Cath et Tommy, et ce que cela veut dire pour l’amitié entre elle et Emy-Jade... à suivre!

