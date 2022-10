Doja Cat s’explique après avoir été accusée de glorifier la violence au défilé Balenciaga

Doja Cat à l’habitude de porter des looks provocateurs, mais est-elle allée trop loin avec son maquillage d’oeil au beurre noir et de lèvre fendue?

La chanteuse s’est présentée au récent défilé Balenciaga dans une jolie robe noire toute simple du designer, mais c’est plutôt son maquillage qui a fait jaser.

Celle qui s’est récemment rasé les cheveux et les sourcils a opté pour de fausses blessures sur son visage, soit à l'œil, à l’arcade sourcilière et aux lèvres, et même sur ses jointures.

Le look a instantanément été partagé un peu partout sur le web, et plusieurs des réactions étaient négatives.

Certaines personnes ont exprimé leur malaise face au fait de glamouriser la violence de telle façon, d’autant plus qu’octobre est le mois de la sensibilisation à la violence conjugale aux États-Unis.

D’autres ont tenté de justifier le look en disant qu’il s’agissait du thème du défilé puisque d’autres stars présentes, dont Kanye West, portaient aussi de fausses blessures.

En fait, le thème était «The Mud Show», ou encore «Le défilé dans la boue», ce qui faisait plutôt allusion au côté plus streetwear et moins glamour de la mode. Les invités étaient encouragés à exprimer leur identité pleinement, sans artifices et sans chercher à être parfaits.

Dans une vidéo de Vogue suivant Doja Cat dans sa préparation pour le défilé, elle a dévoilé l’idée derrière ce maquillage controversé.

«C’est ma première semaine de la mode et je m’amuse beaucoup, mais ça me botte les fesses alors je veux faire quelque chose où j’avais un oeil au beurre noir, des coupures sur le nez et les lèvres, mais mes cils sont beaux et on le rend glam en même temps», a-t-elle expliqué.

Elle précise ensuite qu’elle aime s’amuser avec le maquillage et que la vie est trop courte pour avoir toujours le même visage.

Doja Cat termine en disant qu’elle s’attend à ce que plusieurs personnes aiment son look, mais que cela plaise moins à d’autres, et elle avait bien raison!

Et vous, qu’en pensez-vous?

