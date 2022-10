Florence Pugh dévoile sa poitrine dans une robe transparente révélatrice

La comédienne, qui fait énormément jaser pour son rôle dans le film Don't Worry Darling, a fait tourner toutes les têtes lors du défilé Valentino, à la semaine de la mode de Paris, grâce à son ensemble transparent.

Florence n’est pas étrangère aux jeux de transparence, elle qui avait osé une robe rose bonbon révélatrice qui avait fait énormément jaser cet été. À tel point qu’elle avait dû faire une mise au point sur sa page Instagram.

«Beaucoup d'entre vous ont voulu me faire savoir de manière agressive à quel point vous étiez déçus par mes "petits seins" ou à quel point je devrais être gênée d'avoir l’air d’une "planche à repasser". J'ai vécu longtemps dans mon corps. Je connais parfaitement la taille de ma poitrine et je n'en ai pas peur», avait alors écrit l’actrice de 26 ans, concernant les nombreux commentaires désobligeants qu’elle avait reçus.

Florence Pugh ne s’est pas laissé refroidir par la vague de haine qui l’avait ensevelie et retente plutôt l’expérience, cette fois dans un ensemble deux-pièces transparent embelli de sequins bronze.

Avec sa chevelure lissée et son maquillage également dans des teintes cuivrées, elle est éblouissante! De nombreux amis et collègues du milieu ont d’ailleurs souligné sa grande beauté dans les commentaires. Elle doit sa mise en beauté à l’artiste maquilleur des stars Hung Vanngo et sa chevelure à Peter Lux.

Un moment mode qui devrait rester dans les annales.

