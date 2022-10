Les 6 meilleures friperies à découvrir à Québec

Des vêtements mode à prix d’ami, on adore! En plus de donner une deuxième vie aux fringues, vous économiserez en faisant de belles trouvailles. Ici, des boutiques réinventées, chaleureuses et originales.

• À lire aussi: 5 friperies en ligne pour des trouvailles uniques sans quitter son salon

Voici six friperies qui se démarquent à Québec:

Cet endroit unique où l’on découvre une sélection usagée de vêtements de bon goût est une révélation. Manteaux, souliers, sacs, robes... vous aurez assurément plusieurs coups de cœur. Ambiance feutrée et découvertes vintages.

34, rue Saint-Joseph Ouest

Préparez-vous à fouiller dans cette caverne d’Ali Baba. Des pièces originales et funky à souhait. Le choix ne manque pas, l’excentricité non plus. Vous ne repartirez pas les mains vides!

149, rue Saint-Joseph Est

Voici une entreprise de Québec qui a lancé sa boutique en ligne de vêtements et d’accessoires de marque de seconde main. En quelques clics, vous vous procurerez des vêtements luxueux à un prix ridiculement bas. BCBG, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Louis Vuitton et bien plus. Leur mission est de rendre le luxe accessible.

3128, chemin Royal

Ce concept est la création d’un duo mère-fille, deux femmes soucieuses de dénicher une sélection de qualité. Les vêtements sont soignés et l’endroit est génial. Au 1er étage, découvrez des vêtements neufs et des accessoires branchés. Au deuxième étage, place à une friperie de luxe et stylée.

1048, ave Cartier à partir du 8 octobre

📩📩 EXPÉDITIONS au deux semaines📩📩 Trés important !!!Vous devez absolument m'... Publié par Friperie Hippie Rock sur Jeudi 9 juin 2022

Du beau et du pas cher. Hippie Rock propose des marques accessibles et des articles de designer à moins de 60$. Une friperie qui se démarque et où l’on a envie de tout acheter. Ses vêtements sont offerts en boutique et sur Facebook.

1427, avenue de la Rivière-Jaune

Organisme communautaire, la boîte à fripe propose plusieurs vêtements stylés à petit prix, mais aussi d'autres choses comme des livres, accessoires et objet de décoration. Un must à visiter lorsqu'on se retrouve en Basse-Ville!

155, ave du Sacré-Coeur

Bon magasinage!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s

s