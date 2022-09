Une journée en octobre sera extra romantique pour tous les signes et voici laquelle

Selon les astrologues, tous les astres seront alignés en une date particulière du mois d’octobre et en feront un journée romantique et propice aux connexions.

On ne sait pas trop pourquoi, mais l’automne est toujours une saison particulièrement romantique.

On a envie de se caser, de se créer un petit cocon d’amour et de passer du temps avec les êtres qui sont chers à nos yeux.

Bien que l’automne s’annonce propice aux rencontres pour 4 signes astrologiques, une journée sera universellement plus romantique, et ce, pour tous les signes du Zodiaque.

Le 18 octobre 2022, la planète du désir, Mars, sera alignée avec celle de l’amour, Vénus. Ensemble, ces deux planètes forment le duo parfait pour une relation idéale!

De plus, les deux astres seront dans des signes d’air, Balance et Gémeaux plus spécifiquement. Les signes d’air sont reconnus comme étant particulièrement à l’aise avec l’art de la séduction.

Le tout fera de cette journée le moment idéal pour professer votre amour, préparer une soirée en amoureux ou encore tenter de rencontrer une nouvelle personne.

Ne manquez pas ça!

À voir aussi:

s