Tout sur Sarah-Maude Desgagné, l'Académicienne passionnée des gens et de la musique

Lors de l'audition ultime, Sarah-Maude est arrivée pleine de confiance devant les trois juges et elle a été la toute première à recevoir son accès direct à l’Académie. On a hâte de la voir briller sur scène!

Haïtienne d’origine, elle a été adoptée à sa naissance, elle rêve d’un jour retourner dans son pays d’origine pour mieux connaître cette culture.

Voici 12 choses à savoir sur Sarah-Maude Desgagné de Star Académie

1. Ses débuts en musique

À l’école primaire, elle à participé à la chorale à Amos. Elle a continué en musique au secondaire et pendant cinq années consécutives, elle a participé à secondaire en spectacle. Elle suit maintenant des cours de chant à Montréal depuis six ans et ça l'a été un point tournant pour elle. C'est à ce moment qu'elle s'est dit qu'elle voulait chanter professionnellement.

2. Pourquoi Star Académie

C'est son rêve depuis qu'elle est toute petite. Star Académie, représente pour elle de sa zone de confort et lui prouver qu'elle a le talent pour faire partie de ce grand concours de chant. Son objectif: développer une plus grande rigueur pour réussir à atteindre ses objectifs et développer son talent parmi les meilleurs du Québec.

3. L’ancienne Académicienne qui l’inspire le plus

Sarah-Maude admire particulièrement Mélissa Bédard pour sa voix, son authenticité et le fait qu’elle rayonne sur scène et au quotidien.

4. Sa chanson d’audition pour Star Académie

Elle a chanté Respect d’Aretha Franklin puisque cette chanson représente bien l’évolution de la femme qu’elle est présentement. Si on écoute bien les paroles de la pièce, c'est l’histoire d’une jeune femme forte et indépendante qui dit à un homme qu’elle va tout faire pour lui, tant et aussi longtemps qu’il la respecte. Comme quoi, le respect est à la base de toute relation saine.

5. Sa chanson préférée du moment

Ces temps-ci, elle adore le titre Love of your life de Raye. Une chanson pop avec un refrain qui reste dans la tête assurément!

6. L’artiste musical avec qui elle rêverait collaborer

Elle rêverait de collaborer avec la chanteuse canadienne Kim Richardson, une grande choriste qui a chanté pour, entre autres, Céline Dion, Stevie Wonder, Garou, Gregory Charles et Lara Fabian.

7. Son premier concert

Son premier concert a été celui de Karim Ouellet. L’auteur-compositeur-interprète décédé récemment inspirait énormément la jeune académicienne.

8. Ses inspirations mode

Le style sans faille et original de Jennifer Hudson ainsi que le style très coloré de Cynthia Erivo sont les deux inspirations fashion de la jeune Académicienne.

9. Son crush célébrité

Son crush célébrité n'est nul autre que Jason Derulo. Ce chanteur et danseur a un sourire qui ferait craquer n'importe qui.

10. Son signe astrologique

Son signe astrologique est le lion, un signe d’une générosité sans fin. Pas étonnant d’apprendre que la planète de ce signe est le soleil, car la personne Lion est toujours la vraie star d’un groupe. En effet, les gens seraient facilement attirés vers les personnes Lion.

11. Ses autres passions

Sarah-Maude est passionnée par la musique, ça il n’y a aucun doute là-dessus, mais elle est aussi une altruiste naturelle, elle adore aider les autres. Ce n’est pas pour rien qu’elle a dévoué ses années d’études à l’éducation spécialisée. Elle s’est confié que si elle ne devenait pas chanteuse, elle aimerait bâtir son propre organisme pour soutenir les enfants adoptés et ceux qui enclenchent un processus d’adoption. C’est une cause qui la touche beaucoup puisqu’elle-même a été adoptée!

12. Projet personnel à venir

Après Star Académie, elle espère sortir son premier single. On a hâte d'entendre ça!

Suivrez la progression de Sarah-Maude à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

