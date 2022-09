Kylie Jenner «match» avec sa BFF dans une mini robe en corde ultra révélatrice

La cadette du clan Kardashian-Jenner n’est pas étrangère aux looks audacieux et sexy. Pour son tout dernier look (très) révélateur, elle surprend.

Pour la Semaine de la mode de Paris 2022, Kylie a osé une tenue en crochet, agencée à celle se sa meilleure amie.

En compagnie de sa BFF Anastasia, alias Stassie, la star a été photographiée lors du défilé Balmain dans une robe tricotée dans une teinte beige clair qui en laisse très peu pour l’imagination.

Afin de vraiment amplifier le côté nude de l’ensemble, la jeune milliardaire a opté pour des sous-vêtements dans les mêmes teintes que sa peau et une paire de talons hauts transparents.

Stassie, pour sa part, a opté pour une version brune et un tantinet moins transparente.

Si la tendance se maintient, les looks des célébrités et influenceuses mode seront aussi audacieux et sexy (sinon plus!) que ceux aperçus à la Fashion Week de New York!

