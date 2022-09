Hero Fiennes Tiffin comme vous ne l'avez jamais vu dans un film d'horreur «creepy»

Si vous êtes tombé sous le charme de Hero Fiennes Tiffin dans son rôle de Hardin dans la saga After, préparez-vous à être troublé par son tout nouveau personnage, un zombie!

L’acteur a récemment dévoilé l’affiche et la bande-annonce de son tout nouveau film, The Loneliest Boy in the World.

Dans cette comédie d’horreur, on suit Oliver, un garçon qui n’a pas d’amis. Il tombe sur les funérailles d’un jeune homme populaire, décédé tragiquement, interprété par Hero.

Oliver décide alors de déterrer son cadavre dans le but d’avoir de la compagnie. Il prend goût, puis se crée une famille complète composée de personnes décédées. Son rêve devient réalité lorsque les cadavres prennent vie et qu’il cohabite alors avec des zombies!

Le personnage joué par Hero devient en quelque sorte le mentor d’Oliver. Il l’encourage à sortir plus et même à se faire une amoureuse.

Bien sûr, être BFF avec un zombie présente son lot de défis et la paire se retrouve dans plusieurs situations improbables.

Nul besoin de préciser qu’en zombie, Hero est méconnaissable! Voyez par vous-même dans la bande-annonce juste ici.

Le film sera au cinéma dès le 14 octobre et disponible sur demande dès le 18 octobre. La distribution comprend aussi Ashley Benson (Pretty Little Liars), Tallulah Haddon (Black Mirror), Evan Ross (la saga Hunger Games) et le chanteur Jacob Sartorius.

Si vous avez le cœur sensible, ce n’est peut-être pas le film pour vous. Sinon, cela semble être un visionnement parfait pour le film d'Halloween!

À voir!

