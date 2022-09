Si vous avez un ou plusieurs tatouages, vous avez probablement remarqué que plusieurs personnes avaient les mêmes réactions ou vous posaient les mêmes questions. Cela peut devenir agaçant à la longue.

Les tatouages sont une forme d’expression de soi très populaire. De nos jours, il n’est plus surprenant de voir quelqu’un avec quelques dessins sur son corps! Malgré cela, pour d’autres, cela peut encore susciter le questionnement, ou même parfois l’indignation.

Voici 15 choses que les personnes tatouées sont tannées d’entendre:

1. Ça a fait mal?

C’est une question légitime, mais on s’entend que la réponse sera toujours «oui»! Le degré de douleur diffère selon l’endroit du tatouage, mais cela reste une aiguille sur la peau.

2. Moi, je n’ai pas eu mal.

Si vous avez eu particulièrement mal à un endroit et que votre interlocuteur veut prouver qu’il est plus courageux que vous, c’est parfois frustrant!

3. Qu’est-ce que ça veut dire?

Il est parfois préférable d’attendre que la personne tatouée vous raconte l’histoire derrière un tatouage plutôt que de le demander. Parfois, c’est personnel. D’autres fois, la raison est simplement «J’aime les écureuils», et c’est un peu gênant à raconter!

4. T’as pas peur de regretter?

C’est certain qu’un tatouage fait très jeune ou dans un endroit peu recommandable peut générer des regrets, mais règle générale, un tatouage a été désiré avant d’être fait!

5. Moi, je ne me ferais jamais tatouer / je ne laisserais jamais mes enfants se faire tatouer.

Ok... toi c’est toi, moi c’est moi!

6. C’est juste une mode, tu vas te tanner.

Même si c’est plus acceptable de se faire tatouer de nos jours, on ne le catégorise pas comme une mode!

7. C’est une perte d’argent.

Oui, se faire tatouer peut être coûteux, mais cela apporte beaucoup de bonheur! Ce n’est pas plus une perte d’argent qu’un morceau de vêtement ou un souper dans un grand resto.

8. Quand tu vas être vieux/vieille, ça va être laid.

Les gens tatoués sont au courant que leur peau va changer avec le temps. Ça fait partie de la chose et, il faut l’avouer, des grands-parents tatoués, c’est très cool!

9. Je peux prendre une photo? Je veux le même.

Non! Un tatouage, c’est personnel. Il est préférable de trouver son propre design!

10. Ça va être laid à ton mariage.

À chacun son opinion, mais des tatouages avec une robe blanche ou un complet chic peuvent être magnifiques!

11. Personne ne va vouloir t’engager avec ça.

En 1950, peut-être! De nos jours, ce n’est plus le cas. C’est certain qu’il est préférable d’éviter les tatouages sur le visage et les mains dans certaines professions, mais c’est plutôt rare.

12. Qu’est-ce que tu vas faire quand tu auras des enfants?

Premièrement, ce n’est pas tout le monde qui veut des enfants. Oui, certains tatouages vont se déformer durant la grossesse, sur le ventre par exemple, mais ils vont reprendre leur apparence après. De plus, ce n’est pas parce qu’un parent est tatoué qu’il ou elle va laisser son enfant se faire faire une manche à 10 ans!

13. Je peux toucher?

Non, merci! Tu peux regarder par contre.

14. Combien ça a coûté?

C’est une question un peu indiscrète! Référez-vous à des tatoueurs pour savoir combien peuvent coûter différents projets.

15. Je ne sortirais jamais avec une personne tatouée.

À chacun ses préférences, mais pas obligé de le dire à une personne recouverte de tatouages!

