Voici LA couleur de vernis qui sera sur tous les ongles cet automne

Hailey Bieber établit une fois de plus la tendance des ongles la plus en vogue pour l'automne et fidèle à sa marque et à son amour des viennoiseries, les ongles en beignets au chocolat glacés sont à la mode!

On vous a déjà parlé des tendances couleurs phares de l'automne sur les ongles, mais une couleur bien particulière se hisse tranquillement au sommet. Il s’agit d’une nouvelle interprétation de LA teinte de l'été: le vernis nacré «beigne glacé», popularisé par Hailey.

• À lire aussi: Le vernis «beigne glacé» est LA couleur de l'été, inspirée par Hailey Bieber

Pour l’automne, on aime arborer des coloris plus sombres qui viendront s'agencer à nos habits sobres de la saison froide. C'est donc plutôt le beigne glacé au chocolat qui couvre nos ongles!

Sur une base brun cacao, on applique une poudre de finition chrome et un topcoat brillant pour créer la parfaite teinte gourmande.

On peut choisir un brun foncé ou qui tire plutôt vers le caramel, selon ce qui s'agence le mieux à notre carnation.

On peut également choisir une poudre holographique, afin de donner une twist unique à notre manucure.

Envie de recréer la tendance à la maison? Voici quelques produits essentiels pour y parvenir!

1. Vernis «Cold Brew Crew» Expressie par Essie sur Amazon - 10$

ACHETER ICI

2. Vernis «Rosé» à séchage express par Quo Beauty chez Pharmaprix - 11$

ACHETER ICI

3. Ensemble de quatre poudres chrome pour les ongles sur Amazon - 14$

ACHETER ICI

4. Poudre perlée libre sur Amazon - 8$

ACHETER ICI

5. Couche de finition à séchage rapide par Sally Hansen sur Amazon - 8$

ACHETER ICI

