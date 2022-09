Ce sac à main adoré des influenceuses sera partout cet automne

Cet automne, on s'inspire des influenceuses et fashionistas qui adoptent toutes un sac à main très «Y2K», le sac baguette.

On le sait, les années 2000 font un retour en force dans les tendances mode. C’est donc sans surprise que le sac style «baguette» (porté près de l’aisselle) ait également son moment de gloire.

On se doute que plusieurs vont arborer le sac baguette cet été et cet automne. Les modèles colorés, dans les teintes de bleu, vert ou même orangé sont parmi les modèles favoris.

Cet automne, on ose en adoptant le petit sac à main coloré, qui devient le point focal de n’importe quel «OOTD».

Sur Amazon, on vous a déniché trois modèles de sac baguettes qui sauront s'harmoniser à votre style personnel.

Voici des sacs baguette à se procurer cet automne:

1. Sac à main JW PEI - 50$ chez Amazon

Disponible en 14 couleurs, ce sac en cuir végane est un must pour l'automne.

ACHETER ICI

2. Sac à main froncé JW PEI - 100$ chez Amazon

Ce modèle est devenu viral, et on comprend pourquoi! Il est offert en 12 teintes toutes plus belles les unes que les autres.

ACHETER ICI

3. Petit sac à bandoulière style croco - 30$ chez Amazon

Ce modèle noir sera un véritable passe-partout pour toutes vos tenues automnales.

ACHETER ICI

À voir aussi:

s