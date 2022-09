Sydney Sweeney dévoile ses abdos d'enfer à l'after-party des Emmys

Après la grande cérémonie des Emmy Awards ce lundi, les stars ont changé de look pour l’after-party et Sydney Sweeney a épaté en dévoilant ses abdos d’enfer!

Le 12 septembre en soirée, l’industrie de la télévision américaine a célébré les émissions de la dernière année.

Pour l’occasion, Sydney Sweeney, en nomination pour Euphoria et The White Lotus, avait opté pour une robe conservatrice Oscar de la Renta qui nous rappelait plutôt Bridgerton.

AFP

Lors du party organisé par HBO suivant la cérémonie, la jeune femme qui fêtait ses 25 ans lors de la même soirée a complètement changé de look et a choisi une robe beaucoup plus révélatrice.

AFP

La robe verte en satin dévoile son buste et son ventre tout en étant chic et sexy. Les manches en latex sont une touche originale qu’on adore!

AFP

Sydney a opté pour une mise en beauté digne des années 60 avec la pointe de ses cheveux recourbée ainsi qu’un smoky eye et une lèvre beige.

AFP

Sydney n’était pas la seule star d’Euphoria présente à l’after-party! Elle était accompagnée de Zendaya, Maude Apatow et Chloe Cherry.

AFP

AFP

AFP

On adore leurs looks!

