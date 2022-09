Voici 5 tendances mode de l’automne portées par nos vedettes préfs

L’automne est à nos portes, ce qui signifie qu’on peut délaisser notre robe en crochet et notre bikini à cordes pour un look plus douillet. Pleins feux sur la mode automnale!

Cette saison, on s’inspire de nos vedettes préfs pour recréer des looks automnaux on point et on en profite pour faire le plein de pièces tendance chez Reitmans, qui offre des tailles variées – 0 à 22 (petite, régulier et long) –, parfaites pour garnir notre garde-robe.

Voici 5 tendances phares de l’automne vues chez les vedettes:

1. La chemise XXL

La chemise extra large est probablement la pièce de choix à se procurer cette saison, car elle se porte de mille et une façons. Que ce soit avec un legging et un haut écourté ou encore, portée seule en version robe comme Dua Lipa, elle sera notre meilleure alliée cet automne.

Courtoisie: Reitmans

On s’assure d’avoir dans sa garde-robe un beau chemisier ample, en plus de mettre la main sur une couleur plus vibrante telle que le vert ou le rose, comme la version de Reitmans.

2. Le faux cuir

Après avoir intégré quelques pièces en cuir végétalien dans notre garde-robe au fil des saisons, c’est au tour de la jupe droite mi-longue à devenir extra tendance. L’actrice Sydney Sweeney fait d’une pierre deux coups avec ce look ultra féminin en mariant la jupe en faux cuir à un corset, une autre tendance forte de la saison.

Courtoisie: Reitmans

On recrée le tout avec cette jupe aux genoux en cuir végétalien de Reitmans qu’on peut marier à un chemisier en faux cuir, si on veut oser le total look!

3. Le fuchsia à la «Barbiecore»

Ayant vu le jour plus tôt cet été, le look rose de la tête aux pieds, inspiré de Barbie, est absolument partout en ce moment. Aperçue autant sur les tapis rouges que sur TikTok, la tendance joue sur les matières telles que le latex, et pousse la note avec des talons hauts à plateforme et des faux cils XXL, pour un look féminin assumé.

Courtoisie: Reitmans

On prend exemple sur Zendaya en mettant la main sur des pièces fuchsia comme ce pull confo ou cette chemise sans manches à taille élastique de Reitmans, qui pourra être portée seule ou avec un col roulé de la même couleur.

4. L’imprimé à carreaux

Du vichy au tartan, cet imprimé indémodable est devenu un classique automnal! Cette saison, on retrouve les carreaux autant colorés qu’en teintes plus sobres, en format plus grossier et sur des coupes plus amples.

Courtoisie: Reitmans

On fait le plein de surchemises extra larges à porter avec des bottes longues ou encore, on se gâte avec un manteau mi-long, comme ceux-ci dénichés chez Reitmans.

5. Le manteau puffy

À notre plus grand bonheur, le puffer revient en force cette saison, question d’ajouter une touche de confort à nos looks d’automne. On fait d’ailleurs comme Hunter Schaffer et on le porte dès maintenant avec un legging court et un haut moulant.

Courtoisie: Reitmans

Pour bien choisir son puffer, on met la main sur une coupe droite avec un capuchon et on le prend une taille plus grande pour maximiser l’effet. Coup de cœur pour cette version de Reitmans!

