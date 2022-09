Dixie D’Amelio s’est rasé les cheveux, et c’est à couper le souffle

La grande sœur de Charli D’Amelio, Dixie, a opté pour un changement capillaire des plus radicaux: elle a rasé sa chevelure!

• À lire aussi: Victime d’une urgence médicale sur scène, Dixie D’Amelio doit arrêter son spectacle

Dixie, qu’on connaît pour ses longs cheveux brun foncé, a été photographiée lors de la semaine de la mode de New York, à l'occasion du Harper's Bazaar Icons Party, qui a eu lieu le 9 septembre en soirée.

Sa robe crème parsemée de cristaux était magnifique, mais c’est son coco rasé qui a volé la vedette.

La star de TikTok a documenté le processus dans une vidéo YouTube intitulée «I just shaved my head!» ou «Je viens de me raser la tête!» en français.

Dans celle-ci, on voit Dixie et Charli qui se font maquiller. Dixie parle au téléphone, expliquant qu’elle songe à se raser la tête depuis un moment déjà et qu’elle croit que cela lui irait bien.

Plusieurs personnes autour d’elle semblent hésiter, mais Charli dit: «Elle n’arrête plus d’en parler... fais-le, ou ferme-la». Leur mère soutient pleinement sa plus vieille fille, car elle-même s’est déjà rasé la tête lorsqu’elle était plus jeune.

Dixie fait finalement le saut, et la coiffeuse des célébrités Laura Polko sort le rasoir électrique.

Lorsque la jeune femme touche sa nouvelle tête pour la première fois, elle s’exclame: «Oh mon Dieu, je n’ai plus de cheveux!» Puis, quand elle se voit finalement dans le miroir, Dixie avoue qu’elle adore son nouveau look.

Voyez la vidéo complète juste ici:

Cela lui va à merveille! Reste à voir si elle expérimentera avec différentes couleurs dans les prochaines semaines.

À suivre...

À voir aussi:

s