Rafaëlle Roy confirme ce que plusieurs redoutaient

On s'en doutait depuis un moment déjà. Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont mis un terme à leur relation. C'est pas l'entremise de stories sur son compte Instagram que Rafaëlle a officiellement mis les choses au clair.

La chanteuse et influenceuse commente la question qui lui est le plus posée avec un préambule sur ses décisions à avoir gardé la situation sous silence aussi longtemps. «Premièrement, je veux juste établir que les décisions que je prends concernant ce que je choisis de partager sur ma plateforme m'appartiennent à 100%. C'est pas parce que j'ai une plateforme que je me dois absolument d'être 24/7 vulnérable, exposée, transparente. C'est pas parce que je ne suis pas transparente, c'est parce que je m'écoute. En premier lieu ce qui importe c'est de me respecter et m'honorer dans mon besoin de guérir seule et loin des yeux du public.»

Instagram / Rafaëlle Roy

Rafaëlle poursuit en indiquant que «On s'est affiché et c'est vraiment valide de se poser la question, d'ailleurs merci de votre grande délicatesse et patience et compréhension et amour et générosité, je le reçois.»

Instagram / Rafaëlle Roy

Elle donne ensuite l'heure juste concernant sa relation avec le père de ses enfants. «J'étais persuadée que c'était ça ma vie, que ça allait être ça ma vie pour le restant de mes jours et puis on a pris une avenue différente. Que je ne le dise pas, je me fais lancer des roches, que je le dise, je me fais lancer des roches. J'attends juste les commentaires sur Facebook qui vont me détruire, mais sachez que c'est extrêmement difficile et que je n'ai pas envie de vivre ça sur les réseaux du tout.»

Instagram / Rafaëlle Roy

Aucune raison n'a été donnée tant qu'aux. raisons concrètes de la rupture, par respect pour sa famille. Rafaëlle indique que c'est profondément difficile mais mieux ainsi. Leur séparation date déjà de quelque temps et la chanteuse rassure ses abonnés en indiquant qu'elle se retrouve et qu'elle va de mieux en mieux. Elle demande également poliment de passer à autre chose.

Rafaëlle et Joffrey avaient annoncé leur déménagement en Ontario dans la dernière année. La maison dans laquelle ils logeaient ne restera pas leur résidence.

On comprend entièrement Rafaëlle de vouloir sortir de cet état d'esprit et on souhaite de bonnes choses à Joffrey et elle pour la suite.

