10 secrets pour obtenir une peau lumineuse comme Hailey Bieber

On rêve toute d’un teint rayonnant et lumineux comme la it girl Hailey Bieber qui a d’ailleurs lancé dernièrement sa propre marque de cosmétiques, Rhode Skin.

Pour obtenir un grain lissé et un éclat naturel, il faut patience, persévérance et ponctualité.

À l’aide de quelques produits indispensables et de simples conseils pratiques, tout le monde peut y arriver.

Voici 10 trucs pour obtenir une belle peau éclatante de santé:

1. Plusieurs options pour le nettoyage

Selon plusieurs spécialistes, l’idéal est le jumelage de deux produits. Par exemple, après le lait ou gel nettoyant, il est conseillé d’appliquer une lotion micellaire ou tonique afin de débarrasser notre peau de toutes les impuretés. Tous les matins, le nettoyage permettra d’éliminer efficacement les cellules mortes, la sueur et le sébum produits pendant la nuit. Le soir, il libèrera la peau du maquillage et des bactéries. Un geste à n’oublier sous aucun prétexte.

2. Une crème selon votre type de peau

Avant de crémer, il faut connaître ce dont vous avez le plus besoin. Chaque peau est traitée différemment selon ses problématiques. Une fois ceci déterminé, sachez que l’hydratation demeure la base d’une bonne routine beauté. Votre peau s’en trouvera pulpée et protégée des agressions extérieures. À appliquer jour et nuit sur un visage hyper propre.

3. Un bon sérum

Il est prouvé que le sérum optimise l’hydratation de vos soins. Souvent une solution simple pour une peau en bonne santé et illuminée, on le porte sur un visage nettoyé et sous la crème hydratante. Concentré d’ingrédients actifs qui pénètre l’épiderme en profondeur, le sérum apporte éclat, fermeté et douceur au visage.

4. Jamais sans une protection solaire

Été comme hiver, une crème solaire est incontournable afin de protéger notre visage des rayons UV qui l’assèchent et l’abîment. Tout au long de l’année, elle vous aidera à contrer les effets néfastes et indésirables du soleil. Il est bien de choisir une formule non grasse et non comédogène, qui n’étouffera pas votre peau.

5. Une brume rafraîchissante à portée de la main

Au cours de la journée, ou pour parfaire le maquillage, une brume ou un vaporisateur d’eau thermale réveillera votre teint. Ce produit, trop souvent oublié, est enrichi d'une multitude d'ingrédients bénéfiques et peut jouer plusieurs rôles clés soit en étant hydratant, apaisant, rajeunissant ou assainissant.

6. L'exfoliation pour tous les types de peaux

Sans doute une étape clé quand on souhaite un teint clair et lumineux. L’exfoliation déloge les saletés et les peaux mortes qui obstruent les pores et rendent les crèmes éclaircissantes difficiles à pénétrer. Suffit de trouver le bon produit pour notre type de peau et d’éviter d’exfolier trop souvent notre visage, ce qui pourrait développer des irritations et compenser en produisant plus d’huile.

7. L'importance du masque

L’exfoliation prépare le terrain pour le masque qui agira en profondeur. Un bon gommage ouvrira les pores et maximisera les effets bénéfiques du masque qui aidera à unifier, traiter ou éclaircir la peau.

8. Une hygiène de vie équilibrée

L’alimentation et le sommeil sont directement liés à la qualité du grain de peau. En plus de dormir suffisamment, il est fortement recommandé de consommer des poissons gras, des fruits, des légumes verts, des aliments gorgés d’eau comme la pastèque et le concombre et privilégier des huiles végétales composées d’acides gras essentiels. Rien d’étonnant, il est important de boire au moins deux litres d’eau par jour.

9. Bien choisir son maquillage

En mélangeant une goutte d'illuminateur liquide à votre crème de jour ou écran solaire, vous obtiendrez une belle luminosité sur l'ensemble de votre visage. Si vous utilisez un fond de teint, optez pour une formule translucide. Évitez poudre et texture trop épaisse.

10. Quelques outils indispensables

Rouleaux de jade, quartz, Gua Sha... les outils de massage facial voient leur popularité croitre. On dit qu’ils ont les capacités de lisser les rides, définir les contours du visage, raffermir la peau, activer la circulation sanguine et favoriser le drainage des tissus pour un effet bonne mine impressionnant. Avec tant de qualités, pourquoi s’en passer?

Votre routine maintenant complétée, il vous faudra attendre entre quinze jours et deux mois pour voir l’effet optimal de votre un teint sain et glowy!

