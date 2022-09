Alicia Moffet dévoile si elle veut d'autres enfants et quand

Répondant à des questions de ses abonnés sur Instagram, Alicia Moffet a dévoilé si elle voulait d’autres enfants éventuellement, et sa réponse est adorable!

Alicia est la maman de Billie Lou, qui a fêté ses 3 ans cet été. Son papa est l’ex d’Alicia, Alex Mentink, de qui elle s'est séparée à l'hiver 2021.

Depuis, la chanteuse a retrouvé l’amour auprès de Frédérick Robichaud qu’on a connu à Occupation Double dans l’Ouest.

Ce mardi 6 septembre en soirée, Alicia répondait à des questions de ses fans avant d’aller se coucher. Elle a reçu la fameuse question «Veux-tu d’autres enfants un jour?».

«Mais oui, je veux définitivement d’autres enfants, mais juste pas tout de suite, c’est vraiment pas dans les plans tout de suite», a-t-elle répondu.

Par contre, elle a laissé entendre qu’elle et son amoureux avaient abordé la question. «On a une petite idée là... de idéalement, genre as of today, ça serait quoi l’idéal, mais pas tout de suite!»

Capture d'écran

Après cette réponse, Alicia a répondu à un.e autre abonné.e qui voulait savoir ce qu’elle préférait de sa relation avec Fred, ce à quoi elle a répondu «Notre complicité en général».

«On a du fun ensemble, on rit, on s’écoute, j’sais pas... on a du fun!»

Adorable!

