Dua Lipa porte une robe blanche complètement transparente pour un mariage

Dua Lipa est reconnue pour son sens du style indéniable, mais elle pourrait avoir commis un faux pas avec la robe qu’elle a portée tout récemment pour un mariage.

La chanteuse était invitée à célébrer un union ce week-end, et elle a opté pour une robe blanche, complètement transparente, laissant entrevoir ses sous-vêtements. Selon la tradition, le blanc est réservé à la mariée et on évite les tenues trop révélatrices lors d'un mariage!

Là où on pourrait avoir affaire à un faux pas vestimentaire, il n’en est rien dans le cadre du mariage bien spécial auquel Dua Lipa a été invitée.

En effet, la jeune femme de 27 ans a assisté au mariage du designer Simon Porte Jacquemus et de son partenaire de vie, Marco Maestri, à Charleval, en France. La photo a été capturée alors qu’elle se dirigeait vers la cérémonie, et si on se fie aux invités derrière elle, le blanc semblait faire partie du thème de la réception.

La robe transparente comporte une fente à hauteur de cuisse et des fleurs en 3D. La chanteuse a d’ailleurs arboré des boucles d’oreilles inspirées de ces dernières, créant un ensemble harmonieux et romantique.

Une chose est certaine, Dua Lipa sait comment capter toute l’attention, à toutes les occasions.

