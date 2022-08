Voici LA robe que toutes les célébrités adoptent à l’unanimité en ce moment

Depuis quelque temps, toutes les stars semblent s’entendre sur une robe qui domine les tendances et c’est un classique sexy qui ne va jamais disparaître!

La petite robe noire, affectueusement surnommée LBD pour Little Black Dress en anglais, fait un retour en force cette année. Si la tendance se maintient, elle sera partout cet automne, et même cet hiver.

AFP

On a vu la tendance sur une foule de célébrités au style inspirant, dont la mannequin Hailey Bieber. Celle-ci a porté la petite robe noire de façon un peu edgy, agencée à des mocassins noirs portés avec des chaussettes blanches.

Elle a aussi porté la tenue dans une version robe-veston.

Olivia Rodrigo a adopté une tenue similaire, mais avec une LBD de style lingerie. Les mocassins et chaussettes sont toujours présents pour un look digne de Wednesday Addams!

L’influenceuse Emma Chamberlain a opté pour une robe noire courte dans un style plutôt années 60 agencée à une jolie paire de chaussures plateforme.

AFP

Sabrina Carpenter, la rivale d’Olivia Rodrigo, a elle aussi porté la LBD, mais dans une version tube, ce qui nous rappelle sans contredit le début des années 2000.

Kylie Jenner a porté une petite robe noire en velours lors d’une soirée en famille à Londres.

Joey King a porté la tendance avec les fameuses bottes plateforme Naked Wolfe lors de sa tournée des médias pour le film Bullet Train.

Charli D’Amelio a porté une LBD en dentelle pour sa fête de 18 ans, avec une coiffure et un look beauté digne des années 90.

Décidément, c’est la tendance du moment! La petite robe noire ne se démodera jamais, mais en 2022 et 2023, on la porte de façon un peu plus sexy, ou avec une touche rebelle.

Voici quelques LBD à se procurer pour adopter la tendance :

1. Petite robe noire avec fente - 105$ chez Revolve

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Petite robe noire avec dentelle - 39$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Petite robe noire en faux cuir sans bretelles - 59,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Petite robe noir avec découpes - 37$ chez Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Petite robe noire ajustée - 16$ chez Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Petite robe noire en satin - 69$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

À voir aussi :

s