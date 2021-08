Routine beauté express pour le retour à l’école

En collaboration avec

Pour les matins pressés (ou ceux où tu as envie de dormir quelques minutes de plus), il te faut une routine beauté rapide et efficace.

Si la session passée tu t’es préparée rapido presto pour tes cours en ligne, le retour à l’école en présentiel mérite un peu plus de préparation.

Sans plus tarder, voici des astuces qui te simplifieront la vie et te permettront de concevoir une routine beauté adaptée à ta réalité.

1. Prépare ta peau

Dans l’allée des produits de beauté à la pharmacie, tu trouveras des crèmes-sérums qui peuvent en faire beaucoup pour ton épiderme en une seule application. Par exemple, la Crème-Sérum illuminatrice Garnier Green Labs PINEA-C FPS30 te permettra d’avoir un teint lumineux pour la rentrée, en plus d’avoir une peau ultra hydratée et protégée des rayons UV. En prime, ce produit fonctionne bien comme base sous ton maquillage. Un petit plus!

2. Opte pour un maquillage naturel

Nul besoin de se faire un maquillage complet pour briller! L’important est d’ajouter quelques touches de couleurs à ton visage pour te donner un air vitaminé.

En moins de cinq minutes, tu peux y arriver en appliquant tout simplement un gloss teinté – comme le Brillant à lèvres longue tenue Infaillible de L’Oréal Paris – afin de lustrer et colorer naturellement tes lèvres. Le Fard à joues en crème Sweet Cheeks Soft Cheek de NYX est aussi une excellente façon de rehausser ton teint en un rien de temps en te donnant des pommettes en santé!

Pour éveiller ton regard, applique le Mascara lavable Lash Sensational® de Maybelline qui séparera bien tes cils pour créer un petit effet wow!

3. Éloigne les cheveux gras

Tu n’as pas eu le temps de te laver les cheveux la veille? Le shampoing sec sera ton meilleur allié pour les jours où tes cheveux auront la mine basse!

En plus d’éliminer l’effet luisant et redonner du volume aux racines, ce shampoing peut aussi légèrement parfumer ta tignasse (ils sembleront frais lavés!) Pour laisser une odeur agréable partout sur ton passage, essaie le Shampoing sec au citron de Garnier Fructis!

4. Laisse le chignon sauver la mise

Parfois, nos cheveux ne veulent rien savoir: les mèches partent dans tous les sens et leur texture n’a rien d’agréable. Seuls un lavage et une mise en plis peuvent leur redonner du panache... mais tu n’as pas toujours le temps! Dans ce cas, fais-toi un chignon lousse: une coiffure rapide et facile à réaliser!

D’ailleurs, tu devrais toujours traîner avec toi un élastique transparent en spirale – notre préf, puisqu’il ne laisse pas de marque et n’abime pas les cheveux – afin de te faire un chignon en cours de journée: on n’est jamais à l’abri des cheveux rebelles.

5. Retire tout!

Lorsque ta journée est terminée, laisse ta peau respirer. Un nettoyage et un démaquillage vont de soi, mais tu peux aussi en faire un peu plus afin d’aider ta peau à resplendir.

Par exemple, tu peux opter pour le Nettoyant 3-en-1 Garnier Green Labs perfection des pores Niacina-B qui nettoie, exfolie doucement, contrôle la brillance et diminue l’apparence des pores. Une à deux fois par semaine, utilise-le pour te faire un masque. Ainsi, tu seras assurée d’éliminer les impuretés incrustées.

À travers cette routine express, l’idéal est de prendre soin de ta peau tous les jours avec des produits de qualité, question de rayonner en tout temps!

Pour des soins abordables, accessibles en pharmacie et adaptés à tous les types de peaux, tu peux compter sur la gamme Garnier Green Labs, conçue sans huile minérale, sans colorants, sans parabènes et sans aucun ingrédient d’origine animale.