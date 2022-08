Rihanna lance des gloss dans des sachets de ketchup et les gens sont furieux

Fenty Beauty lance une collection de gloss inspirés par le ketchup et les fans de la marque sont complètement divisés. Amusant ou simplement ridicule?

• À lire aussi: Voici les 10 produits beauté les plus populaires sur TikTok en 2022 à date

Parmi les collaborations beauté les plus étranges, voilà que Fenty Beauty, la marque de Rihanna, s’associe au collectif artistique MSCHF pour créer des gloss qui se vendent dans des sachets de ketchup.

La mini collection s’intitule Ketchup or makeup. La boîte contient 6 sachets, mais voici l’attrape, on ne sait pas lesquels contiennent du ketchup et du gloss.

Vous pourriez donc partir avec votre sachet pour une soirée espérant appliquer un joli Gloss Bomb rouge brillant, pour vous retrouver avec un condiment à frites.

Sous la publication officielle de Fenty Beauty pour annoncer la collaboration, les fans sont en colère.

Parmi les commentaires, plusieurs notent que le prix, $25 US, est ridicule pour 6 sachets de gloss (ou de ketchup!) qui ne semblent pas être réutilisables.

«Je m’excuse, mais qui veut dépenser $25 pour se retrouver avec des sachets de ketchup.»

«Donc si c’est un gloss, c'est juste un sachet qui reste ouvert? Ils vont sécher super vite. En plus, imagine dépenser de l’argent pour des sachets de ketchup.»

«Je peux acheter un gloss et une bouteille de ketchup à ce prix et les deux seraient refermables. Les sachets ne semblent pas refermables. Je passe mon tour!»

D’autres remarquent l’absurdité de la chose avec humour.

«Est-ce que Rihanna est en congé de maternité... qui a accepté ça?»

«C’est une blague, n’est-ce pas?»

Sur TikTok, certaines personnes ont osé essayer la collection, et les réactions sont mitigées...

La question qui brûle les lèvres, est-ce que ce n'est qu'un coup de publicité pour une nouvelle teinte de gloss qui sortira bientôt? À suivre...

Pour le moment, la collection Fenty X MSCHF X Ketchup est disponible sous le format sachet en ligne aux prix de $25.

Sondage Que pensez-vous de cette collection? C'est original et amusant! Complètement ridicule... Partagez votre résultat sur Facebook

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s