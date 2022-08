Kylie Jenner répond à un «troll» qui critique ses lèvres

Kylie Jenner a dû se défendre contre un «troll» qui a cru bon de commenter son apparence physique, plus précisément ses lèvres.

C’est bien connu, Kylie Jenner a des lèvres pulpeuses, et ce plus que lorsque le public l’a connue lors des premières saisons de Keeping Up With the Kardashians.

Après l’avoir longuement nié, elle a finalement avoué avoir recours aux injections dans ses lèvres il y a de cela quelques années pour remédier à un complexe.

Tout récemment, Kylie a partagé un TikTok accompagnée de sa meilleure amie, Stassie Karanikolaou. Les deux jeunes femmes ne font que prendre la pose devant la caméra.

Dans les commentaires, une personne a commenté «Les lèvres, s'il vous plaît», indiquant qu’iel les trouvait plus grosses qu’à l’habitude.

La personne n’avait pas porté attention, puisqu’il s’agissait en fait d’un filtre, ce qui est évident lorsqu’on remarque que Kylie et Stassie sont «maquillées» exactement de la même façon.

«C’est un filtre, mais vas-y, a simplement répliqué Kylie. La réponse parfaite!

Capture d'écran

Sous la vidéo, plusieurs autres commentaires sur les lèvres de Kylie sont encore présents, alors que d’autres lui disent qu’elle est magnifique.

Dans tous les cas, elle ne semble pas affectée par tout ceci!

