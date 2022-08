Demi Lovato officialise sa nouvelle relation sur Instagram

Après quelques semaines de mystère, Demi Lovato a officiellement affiché sa relation sur les réseaux sociaux avec le chanteur punk-rap Jute$, le jour de son anniversaire.

Plus tôt ce mois-ci, une source a révélé à People que Demi était dans une « relation heureuse et saine » avec un « gars super génial ». Le couple a officialisé sa relation sur Instagram, avec un doux message de Jute$ pour marquer le 30e anniversaire de Demi.

« Joyeux anniversaire, bébé. Tu es une jeune femme de 30 ans et je suis le plus chanceux du monde parce que je peux t'appeler mienne. Te faire rire est devenu ma nouvelle obsession parce que ton sourire guérit littéralement ma dépression (il y a des paroles de chanson là-dedans). Je suis tellement fier de toi, non seulement parce que tu as survécu à tout ce que tu as traversé, mais aussi parce que tu t'en es sortie et que tu es devenue la personne la plus heureuse, la plus douce et en bonne santé », a-t-il écrit.

Jute$ poursuit ensuite en décrivant la musicienne comme son « tout » et demande : « Comment es-tu réelle lol ? »

En réponse, la chanteuse l’a décrit comme le « meilleur petit ami du monde » et a confié qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. « Je n'ai jamais autant souri et mon cœur est constamment rempli d'amour pour toi... ce post, cette légende... comment es-tu réel ? ! Je t'aime chéri... tellement », a-t-elle commenté.

Demi et Jute$, de son vrai nom Jordan Lutes, ont été vu main dans la main à quelques reprises avant de confirmer leur statut de couple sur les réseaux sociaux.

Auparavant, Demi Lovato s'était brièvement fiancée à l'acteur Max Ehrich en 2020. La star a publié son huitième album studio, Holy F*ck, vendredi dernier.

Après toutes les difficultés à travers lesquelles Demi est passée, on lui souhaite que du bonheur!

