Addison Rae porte un corset à la plage et on ne sait pas quoi en penser

La vedette de TikTok Addison Rae a amené la tendance corset à un autre niveau en portant un maillot une-pièce rouge vif de la designer Dilara Findikoğlu lors de son séjour en Italie.

Addison opte souvent pour des styles audacieux à la plage et celui-ci est un succès. On n'a qu'a se rappeler de la controverse autour de son bikini Adidas qui en a choqué plus d'un. Aucun doute, ce total-look rouge porté à Portofino fait jaser.

Le une-pièce inspiré du 18e siècle avec une encolure carrée et plusieurs lanières à boucler est une création de Dilara Findikoğlu. Le chapeau, toujours de la designer turque basée à Londres, est en tulle ruché à l'inspiration tout aussi antique.

Après avoir fait une séance photo pour immortaliser ce look sexy, Addison a été aperçue portant une petite robe noire transparente par-dessus un bikini. La star tenait le maillot de type corset, trop dispendieux pour risquer d'être abîmé, à la main. Elle a toutefois gardé le chapeau, qui curieusement, va de pair avec les cheveux longs rouges de son copain, Omer Fedi.

Ça n'est pas la première fois qu'Addison apparaît dans un style similaire. La vedette de TikTok a défilé sur le tapis beige du MET Gala de 2021 dans une robe rouge au corset révélateur créée par Tom Ford, pour Gucci.

Un point pour l'audace d'Addison!

