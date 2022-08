10 tatouages qui ont des significations cachées

Vous avez peut-être déjà remarqué que plusieurs personnes arborent le même tatouage. C’est probablement parce que celui-ci possède une signification cachée bien spéciale.

• À lire aussi: 15 idées de mini tatouages pour ton prochain rendez-vous

• À lire aussi: Voici LA tendance tatouages selon toutes les stars

Il est important de connaître la signification d’un symbole avant de se le faire tatouer pour la vie sur le corps. Au-delà de vérifier l’orthographe, surtout si on opte pour des mots dans une autre langue que la nôtre, il faut s’assurer de ne pas choisir un dessin qui signifie quelque chose qui ne nous ressemble pas.

Pour vous éviter un faux pas, ou pour vous aider à trouver votre prochain tattoo, voici 10 tatouages qui ont une signification cachée :

1. Médusa

Ce tatouage a une signification très triste. Dans la mythologie grecque, Médusa est décrite comme un monstre à la chevelure de serpents qui transforme en pierre ceux qui croisent son regard. Dans le monde du tatouage, chez plusieurs, il signifie avoir survécu à des violences sexuelles. Sinon, il célèbre la force féminine.

2. Le point-virgule

En écriture, on utilise le point-virgule pour indiquer qu’une phrase n’est pas terminée. Ceux qui ont ce tatouage le font souvent en soutien aux gens qui souffrent de dépression ou de pensées suicidaires, ou pour indiquer que la personne a survécu à des idées noires.

3. Une larme

Tatouage de prison classique, la larme sur le visage peut indiquer qu’on a commis un meurtre. Plus il y a de larmes, plus il y a de victimes.

4. L’ancre de bateau

Historiquement, les hommes qui servaient dans l’armée navale britannique avaient ce tatouage. Aujourd’hui, il peut signifier qu’on fait partie d’une communauté spécifique, ou encore qu’on a perdu un proche en mer.

5. Trois points

En code morse, les trois points forment la lettre S, mais en tatouage, c’est autre chose. Il représente le mépris envers l’autorité, surtout lorsqu’il est placé sur la main. Cela peut aussi représenter une affiliation avec une organisation criminelle,

6. La carpe koï

Au Japon, ce sont les membres de la mafia japonaise, les Yakuza, qui se font tatouer ce poisson. Bon à savoir si vous prévoyez un voyage là-bas!

7. L’hirondelle

Par le passé, un marin qui avait un tatouage d’hirondelle indiquait qu’il avait parcouru plus de 5000 miles nautiques. À chaque 5000 de plus, une hirondelle était ajoutée à la collection.

8. Les étoiles

Les étoiles sont un tatouage commun, mais attention à l’emplacement! En Russie, les étoiles sur la poitrine et les épaules veulent dire que vous êtes un criminel haut placé.

9. Symbole Neda

Ce symbole a été créé par organisme national des troubles alimentaires et il symbolise avoir vaincu ou être en processus de guérison, de l’un de ces troubles.

• À lire aussi: 7 mythes sur les troubles alimentaires qu'il faut cesser de croire

10. Le fil barbelé

À part être un tatouage qui évoque les années 90 et Pamela Anderson, celui-ci peut vouloir dire que vous avez passé du temps en prison. Ceux qui l’utilisent de cette façon ajoutent un nœud par année passée derrière les barres.

Bon, tout ceci est à prendre avec un grain de sel! Les tatouages furent par le passé réservés aux membres du crime organisé et aux prisonniers, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. C’est une façon d’exprimer qui on est, ainsi que notre créativité, alors amusez-vous!

À voir aussi :

s