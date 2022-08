Lysandre Nadeau dévoile la vérité sur sa relation avec Kevin Lapierre

Grosse semaine pour Lysandre Nadeau! Après avoir annoncé qu'elle attend un bébé avec Claude Bégin, elle a voulu corriger son ex et ancien coloc de Big Brother Célébrités, Kevin Lapierre, à propos de leur relation.

Le participant à multiples téléréalités était invité récemment au balado Prends Un Break, et il est revenu sur sa brève relation avec l’influenceuse. «Pendant un bon mois ou deux, on se voyait tous les jours ou tous les deux jours. Je pense qu’elle était un peu plus in love que moi. Moi, je m’étais mis une espèce de barrière...», peut-on entendre entre autres dans l’extrait suivant:

Kevin Lapierre a ensuite précisé que Lysandre Nadeau lui avait demandé un jour s’ils allaient tomber amoureux l’un de l’autre, ce à quoi il avait répondu: «Faudrait pas, parce que tu vas me briser le cœur.»

Dimanche matin, Lysandre a réagi aux propos de son ex-fréquentation.

En fait, elle a écrit directement à Kevin, avec qui elle est visiblement encore en bons termes, et a partagé la conversation à ses abonnés en story Instagram.

«J’tais pas trop in love, c’est moi qui t’ai dompé, mon es** HAHAHA.»

Après s’être tous les deux entendus sur le fait que Kevin avait effectivement déjà dit: «Faudrait pas, parce que tu vas me briser le cœur», tout s’est bien terminé.

«Mon cri*s, j’taime pareil, mange marde», a conclu Lysandre, avant de faire une capture d’écran de tout ça et de la diffuser pour mettre les points sur les i.

Merci à Kevin et Lysandre pour les détails, on adore!

