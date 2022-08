Jacob Roberge de Star Académie s'est marié et tous les Académiciens étaient présents

Les félicitations sont de mises, car Jacob Roberge, qu'on a connu lors de l'édition 2021 de Star Académie, est désormais un homme marié!

Quelques mois après la fin de la saison de Star Académie, le jeune chanteur a demandé son amoureuse, Annie, en mariage. Les tourtereaux sont ensemble depuis plusieurs années déjà.

MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Voilà que la cérémonie a eu lieu un peu plus d'un an plus tard, ce week-end.



C'est en effet ce qu'a annoncé sobrement le nouveau marié sur ses réseaux sociaux, en partageant une photo de sa main et celle de sa douce, bague au doigt.





En guise de légende, Jacob a tout simplement inscrit «13/08/2022», soit la date de la cérémonie.



Parmi la pluie de commentaires de félicitations sous la publication, on remarque les noms de deux anciens Académiciens: Zara et Shayan. D'ailleurs, ce dernier était présent lors du mariage de Jacob. On a pu le voir, sur Instagram, puisque le nouveau marié a partagé des stories filmées par une autre Académicienne présente, Maëva.





On souhaite beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés!



