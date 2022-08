Voici où sont rendus les acteurs de Glee aujourd’hui

Si vous avez grandi dans les années 2010, vous avez été témoin du phénomène Glee. L’émission a lancé la carrière de plusieurs stars, mais certaines sont devenues de véritables drames hollywoodiens.

Glee suivait un groupe d’étudiants à l’école fictive William McKinley High School qui faisaient partie du club de chant (glee club), dirigé par leur prof d’espagnol Will Schuester. Tous très différents, des amitiés et romances se créent entre les membres du Glee Club.

Voici où sont les acteurs de Glee aujourd’hui

1. Lea Michele (Rachel Berry)

Après la diffusion de Glee, la réputation de Lea Michele a pris un coup. Accusée par certains anciens collègues de travail de racisme, elle se fait plus discrète sur les réseaux sociaux. Elle s’est concentrée sur la musique et a sorti 2 albums solos, ainsi qu’un album de Noël. Elle a épousé Zandy Reich en 2019 et la paire a eu un fils, Ever Leo Reich, en 2020. Récemment, dans une tournure d’événements qui rappellent étrangement la vie de son personnage Rachel, Lea a obtenu le rôle principal de Fanny Brice dans la comédie musicale Funny Girl à Broadway. Le personnage avait d’abord été offert à Beanie Feldstein, mais celle-ci s’est retirée de la production sous des circonstances floues.

2. Mark Salling (Noah Puckerman)

Après Glee, la carrière de Mark n’a pas décollé comme il l’aurait souhaité, puis sa vie devient un véritable film d’horreur dont il est le méchant. Après avoir été accusé d’inconduites sexuelles par une ancienne copine en 2013, Mark est arrêté en 2015 pour possession de pornographie juvénile. Il plaide coupable, mais s’enlève la vie en 2018, deux mois avant son jugement.

3. Matthew Morrison (Will Schuester)

La carrière à l’écran de Matthew est plutôt calme depuis la série. Il a obtenu quelques rôles récurrents dans des émissions comme American Horror Story et Grey’s Anatomy. Du côté de sa vie amoureuse, l’homme de 43 ans a épousé la mannequin Renee Puente en 2014. Ensemble, ils ont deux enfants nés en 2017 et 2021.

4. Kevin McHale (Artie Abrams)

Kevin a sorti son EP, Boy, en 2019. Côté carrière télévisuelle, Kevin apparaît dans quelques productions, mais aucun rôle aussi marquant que celui de Artie. Aujourd’hui, il anime une émission à la radio. Kevin a fait son coming out en 2018 et est en couple avec l’acteur Austin McKenzie.

5. Jane Lynch (Sue Sylvester)

La carrière de Jane Lynch va de bon train! La femme de 62 apparaît dans plusieurs émissions, dont Criminal Minds, Space Force et Only Murders in the Building aux côtés de Selena Gomez. Idem pour le cinéma où elle prête son visage, mais aussi souvent sa voix à des films d’animation. On ne lui connaît pas de relations depuis son divorce avec la Dr Lara Embry en 2013.

6. Chris Colfer (Kurt Hummel)

Chris à quelque peu quitté le métier d’acteur depuis Glee et se concentre plutôt sur une carrière d’auteur! Il a publié pas moins de 15 livres pour enfants et jeunes adultes qui ont connu un très bon succès. Il travaillerait actuellement à adapter sa série The Land of Stories pour l’écran. Il est en couple avec Will Sherrod depuis 2013.

7. Dianna Agron (Quinn Fabray)

Le rôle de Quinn fut ce qui a propulsé Dianna au statut de célébrité et, depuis, elle a obtenu plusieurs rôles dans différents films. Après un mariage qui aura duré 4 ans avec le chanteur de Mumford & Sons, Winston Marshall, on ne connaît pas de nouvelle relation à Dianna. Elle est très impliquée auprès de plusieurs causes, dont PETA et la communauté LGBT.

8. Amber Riley (Mercedes Jones)

La voix puissante et incroyable d’Amber lui a obtenu plusieurs rôles à Broadway après Glee, pour lesquels elle a remporté de multiples accolades. Multi talentueuse, a aussi remporté la 17e saison de Dancing With the Stars en 2013! Elle a aussi lancé son premier EP, Riley, en 2020. Au printemps 2022, Amber et son fiancé, l’entrepreneur Desean Black, se sont séparés.

9. Naya Rivera (Santana Lopez)

Naya fait partie des acteurs de Glee qui ont connu un destin tragique. Après le tournage de l’émission, sa carrière était en plein envol. En 2014 et 2015, ses rôles à la télé et au cinéma se multipliaient. Elle connut une relation tumultueuse avec Ryan Dorsey, le père de son fils Josey. Naya et Ryan ont dû faire appel à la police à plusieurs reprises contre l’un et l’autre, entraînant en des accusations de violence conjugale envers Naya qui ont éventuellement été abandonnées. Puis, en juillet 2020, Naya disparaît alors qu’elle faisait une sortie en bateau seule avec son fils Josey, alors âgé de 4 ans, sur le lac Piru près de Los Angeles.

Josey a été retrouvé, mais pas sa mère. Quelques jours plus tard, on retrouve le corps de Naya. La théorie des autorités est qu’alors que Naya et Josey se baignaient, le courant les aurait éloignés du bateau. Naya aurait alors utilisé toutes ses forces pour ramener Josey en sécurité, puis elle aurait succombé à une noyade accidentelle. Une véritable tragédie.

10. Darren Criss (Blaine Anderson)

L’interprète de Blaine connaît une carrière très réussie depuis Glee. Il a remporté un Emmy pour son rôle dans la saison 2 d’American Crime Story dans laquelle il jouait le tueur en série Andrew Cunanan, responsable pour la mort du designer Gianni Versace. Il obtient aussi plusieurs rôles à Broadway. Dans sa vie personnelle, il est marié depuis 2018 à la chanteuse Mia Swier. Ensemble, ils ont une fille née en avril de cette année.

11. Heather Morris (Brittany Pierce)

Danseuse de formation, avant Glee, Heather a participé à So You Think You Can Dance et à la tournée mondiale de Beyoncé. Depuis, elle a participé à quelques productions télévisuelles et cinématographiques, mais aucun rôle ne fut aussi marquant que celui de Brittany, à part le rôle de maman! Mariée au joueur de basket Taylor Hubbell depuis 2015, Heather a deux garçons.

12. Chord Overstreet (Sam Evans)

Depuis son rôle de Sam, Chord a sorti plusieurs EP et albums. Il a aussi obtenu quelques rôles à la télé, dont dans la série The Bold Type en 2020. Cet hiver, il sera à la tête d’une comédie romantique de Noël sur Netflix aux côtés de Lindsay Lohan. Chord a déjà entretenu des relations avec Emma Roberts et Emma Watson par le passé.

13. Jenna Ushkowitz (Tina Cohen-Chang)

À part quelques petits rôles ici et là, Jenna semble avoir quitté le métier d’actrice depuis Glee. Elle a participé néanmoins à quelques productions sur scène de comédies musicales, tant comme artiste que productrice. En 2020, elle a épousé son partenaire depuis 2 ans David Stanley, et le couple a accueilli leur premier enfant tout récemment, en juin 2022!

14. Harry Shum Jr (Mike Chang)

En plus de Mike dans Glee, plusieurs reconnaîtront Harry pour son rôle de Magnus dans Shadowhunters. Depuis, il a obtenu plusieurs rôles au cinéma, dont dans Crazy Rich Asians, Love Hard et Everywhere All At Once. À la télévision, on peut le voir dans Grey’s Anatomy en 2022 dans le rôle d’un nouveau docteur. Il a épousé la danseuse Shelby Rabara en 2015 et la paire a eu une petite fille, Xia, en 2019.

15. Cory Monteith (Finn Hudson)

Finalement, Cory Monteith est décédé en juillet 2013, alors que Glee était toujours en cours. À ce moment-là, l’acteur partageait sa vie avec sa copine à l’écran, Lea Michele. Le jeune homme qui menait un combat contre la dépendance aux drogues et à l’alcool depuis son adolescence avait participé à une cure de désintox quelques mois plus tôt. Malheureusement, il a perdu son combat et est décédé des suites d’une surdose à l’âge de 31 ans. Un épisode hommage à Finn, et à Cory par le fait même, a été diffusé lors de la saison 5.

