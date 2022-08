Millie Bobby Brown se coupe les cheveux très courts

L’actrice britannique Millie Bobby Brown arborait une longue chevelure blonde depuis quelques semaines, mais a décidé de lui dire adieu, en adoptant une coupe phare de l'automne 2022: le bob.

Chic à souhait, cette coupe de cheveux se caractérise par une longueur pleine et droite sans dégradé, qui arrive habituellement au menton ou juste sous la mâchoire.

Millie Bobby Brown a confié sa tête aux soins experts du coiffeur-styliste Marty Harper. Il a coiffé la crinière de la comédienne en la séparant au milieu, et en lissant sa frange derrière ses oreilles.

Un petit effet retroussé aux pointes apporte une touche vintage au look de la star qui resplendit sur le tapis rouge de l’événement Samsung 2022 Galaxy Creators.

Getty Images for Samsung

La jeune Millie n’a pas peur d’oser dans ses looks. On la connaît pour sa chevelure rasée dans son rôle mythique d’Eleven et depuis elle adopte diverses tendances capillaires comme le blond caramel salé, les extensions et les mini-tresses.

Millie n'est pas la seule personnalité connue à avoir décidé de se couper les cheveux au carré! Récemment, on a vu l'influenceuse Gloria-Bella faire de même.

Emma Chamberlain aussi a fait le saut, en même temps qu'elle optait pour une coloration blonde platine.

Plus tôt cet été, c'était l'actrice Lili Reinhart qui faisait le saut!

Elles nous donnent certainement envie de nous départir de notre longue chevelure pour l’automne 2022.

