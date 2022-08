10 sacs à dos à se procurer pour une rentrée stylée

La rentrée est votre moment préféré de l'année? Soyez prêtes et confiante pour ce moment plein de fébrilité avec un sac à dos stylé.

L'été n'est pas terminé, mais on doit déjà penser au retour à l'école. Avec un sac aussi beau dans lequel mettre votre ordi, vos livres et vos cahiers, le facteur motivation sera élevé d'un cran. Ça vous donnera même envie de bûcher sur vos devoirs. On peut rêver!

Évidemment, on veut un beau sac à dos. Mis à part ce critère, il faut du confort pour le dos et les épaules, de l'espace bien compartimenté et de la durabilité. On ne voudrait pas que le sac lâche en milieu d'année.

Voici 10 sacs à dos à vous procurer sur Amazon pour une rentrée stylée.

1. Sac à dos 15,6 pouces imprimé Mcwtch, 50$

Ce sac répond très bien aux besoins de l'étudiante que vous êtes. L'extérieur est en polyester imperméable, fibre appréciée pour sa durabilité. L'intérieur comprend une housse rembourrée pour protéger l'ordinateur portable et amplement d'espace pour documents, livres et quelques effets personnels. Les bretelles sont rembourrées pour plus de confort. La case style est cochée avec les divers imprimés offerts ainsi que les lanières et boucles extérieures, qui offrent une fermeture supplémentaire.

2. Sac à dos lila 11,4 pouces Seafew , 36$

Pour tout traîner avec style, ce sac à dos lila fera le travail. L'extérieur est en nylon imperméable, lavable en machine, résistant aux déchirures avec les coutures renforcées. Ce sac n'aura pas peur des gros travaux! Les compartiments sont pensés pour contenir vos effets personnels avec une poche antivol pour vos biens plus importants. Les bretelles sont rembourrées et le sac contient également des poignées pour être transporté à la main.

3. Sac à dos 15,6 pouces vintage en cuir synthétique Estarer, 75,31$

Ce sac à l'allure chic est en cuir synthétique imperméable et durable pour vous accompagner pendant toute l'année scolaire. Le sac dispose de septs compartiments dont une poche cachée à l'arrière pour contenir vos objets de valeurs. Les sangles légèrement rembourrées sont largement ajustables.

4. Sac à dos 15,6 pouces avec accès pour charge USB VSnoon, 60$

Le sac techno qui répondra à vos besoins. Ce modèle est fabriqué en polyester et le compartiment principal est renforcé d'un cadre d'acier. Les plus organisées apprécieront les différentes sections, pour retrouver vos post-it, stylos et notes rapidement. En y ajoutant une batterie de charge USB, vous pouvez vous promener entre les différents pavillons de vos cours avec votre téléphone sans vous casser la tête. Le sac comprend des poignées pour le transporter à la main en plus des sangles pour le porter en sac à dos.

5. Sac à dos en cuir 15,6 pouces Bromen, 88$

Ce joli sac bicolore a un fond qui permet de rester bien droit lorsque déposé sur une surface. L'intérieur est spacieux, avec une séparation rembourrée pour mettre tablette et ordinateur portable en sécurité. Le cuir vegan est imprerméable et les coutures sont particulièrement solides.

6. Sac à dos décontracté Seafew, 37$

La simplicité peut être une bonne alliée. Ce sac sauge décontracté conviendra à vos besoins scolaires par sa grande capacité, son lavage en machine facile si votre lunch crée un dégât surprise et sa surprenante légèreté.

7. Sac à dos vintage à haute capacité en toile Augur, 67$

Ce sac a dos en toile semble tout droit sorti d'un film d'aventure. Son matériau est durable et la toile est cirée, rendant le sac imperméable. Vous pourrez l'utiliser amplement pour votre parcours scolaire avec tout l'espace de rangement. Il pourra vous suivre ensuite dans vos escapades et vos voyages puisqu'il est robuste. Une poche au dos permet d'intégrer vos objets de valeur.

8. Sac à dos à compartiments séparés Golf Supags, 52$

Ce qu'on aime de ce sac à dos, outre la couleur, est la division particulière des compartiments, accessibles par deux fermetures éclaires distinctes. Vous pouvez donc répartir votre matériel scolaire de manière efficace. Une pochette caché est aussi intégrée à l'arrière ainsi qu'une seconde à l'avant, dissimulée sous un rabat. Les sangles sont rembourrées pour le confort.

9. Sac à dos pour femme en cuir vegan Telena, 65$

Le sac peut contenir tous vos livres, objets personnels et objets électroniques avec aisance. Le matériau utilisé est un cuir vegan souple, tendance et durable. Le sac est muni de sangles pour le porter au dos, mais également d'une grande lanière pour être transporté à l'épaule et d'une petite poignée pour le tenir à la main. Lui aussi contient une pochette cachée.

10. Sac à dos en toile à motif floral, 63,89$

Voici un sac à dos classique avec un petit plus côté tendance. Le fond est large pour tenir bien en place. La capacité est grande, permettant d'y mettre tout les cahiers de notes et cartables nécessaires. Les sangles sont conçues pour soulager la pression sur l'épaule, caractéristique à prioriser pour les étudiants qui voyagent en transports en commun ou à pied. Le dos est rembourré pour qu'aucune sueur ne traverse le sac lors de longues marches.

