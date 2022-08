Madison Beer porte LA tendance jeans de l’automne : le taille basse baggy

Envie de connaître quel sera LE jean le plus tendance de l'automne 2022? Les célébrités ont parlé et voici le modèle audacieux qu'elles semblent avoir adopté à l’unanimité, dont Madison Beer qui a trouvé ce qui risque d'être votre uniforme de l'automne.

Il s'agit du fameux jean à jambes large, de style baggy, qui repose négligemment sur les hanches. Pour obtenir ce look, les stars choisissent un pantalon de deux à trois fois au-dessus de leur taille qui apporte cet aspect oversized tant convoité.

Toutes les vedettes se sont donné le mot et portent ce jean XXL en l'adaptant à leur goût personnel, démontrant sa polyvalence surprenante.

Madison Beer l'adopte avec un chandail blanc qui dévoile une épaule ainsi que de simples pantoufles.

Elle a aussi porté la tendance à Paris avec une chemise ouverte, dévoilant ses abdos.

Mais Madison n'est pas seule! Bella Hadid adore porter ses pantalons en quelques tailles trop grandes, et a tout récemment adopté le jean immense dans une version délavée très 00's!

On craque pour l’ensemble sportif de Hailey Bieber, qui a agencé son jean bleu classique avec un sweat à capuche écourté et des baskets.

La mannequin a aussi porté une version très décontractée du look en agençant le pantalon plus que large à une simple camisole noire.

L'icône mode de Pinterest, Matilda Djerf, a offert son truc ultime pour trouver le jean XXL qui donne le parfait look savamment négligé: on le magasine dans la section pour homme et on le sélectionne en deux tailles plus grandes que ce qu'on choisirait habituellement.

Avec l'automne qui arrive, les jeans se taillent à nouveau une place dans notre garde-robe! Le jeans baggy peut être porté avec un corset, un crop top, un veston oversized, et la liste continue.

Envie d'adopter la tendance? On vous propose quelques modèles inspirés de nos stars préférées!

1. Jean taille basse extralarge de Twik chez Simons - 69$

2. Jean baggy style années 1990 chez H&M - 40$

3. Jean taille basse ample chez American Eagle - 39$

4. Jean taille basse ample à déchirues chez GAP - 100$

5. Jean ample à taille basse chez Hollister - 55$

