Jacob Elordi a tellement détesté ce rôle qu'il a failli quitter le métier d'acteur

Avant 2018, le nom de Jacob Elordi n'évoquait rien, sauf chez ses camarades de classe et son entourage. Tout a changé avec son premier grand rôle. En couverture de septembre du Hype Issue du magazine GQ, Jacob est revenu sur le début de sa carrière.

• À lire aussi: Voici ce que Joey King pense réellement des films «Kissing Booth»

• À lire aussi: Cette comédie romantique Netflix sera le prochain «Kissing Booth»

Mai 2018, le premier film de la trilogie The Kissing Booth sort sur la plateforme Netflix. Jacob y interprète le bourreau des coeurs Noah Flynn. Pour lui, c'est la célébrité instantanée, lui faisant acquérir quatre millions d'abonnés en quelques heures sur Instagram.

Alors que l'actrice principale, Joey King, défend aujourd'hui la trilogie avec fierté, Jacob Elordi est revenu sur les difficultés de cette période de sa vie.

Certains pourraient croire que c'est le rêve de devenir célèbre aussi rapidement. Jacob, lui, n'était pas du tout de cet avis. Il a dû supprimer plusieurs photos de son quotidien, des souvenirs avec ses amis en Australie, son lieu d'origine, comme sa page Instagram lui servait de page personnelle.

Cette popularité soudaine lui a fait voir les choses d'une tout autre manière. «Je vais peut-être sonner sensible et dramatique, mais je suis sensible et très dramatique. J'ai détesté devenir un personnage aux yeux du public. Je me sentais loin de moi-même», a exprimé Jacob en entrevue.

Il ajoute: «Ça m'a fait ressentir, tout d'un coup, que j'étais une affiche, que j'étais à vendre. Mon cerveau s'est mis en alerte. Je n'étais pas certain que j'étais authentique, ça déforme la réalité. Ça crée un mode de vie parano.»

Cette vie n'était pas des plus séduisantes pour Jacob, malgré ce qu'on s'imagine d'Hollywood. Après les tournages des trois films du Kissing Booth, il a eu beaucoup de difficulté à obtenir de nouveaux rôles, collé à son premier succès. Jacob a dormi sur les divans de ses amis et dans sa voiture, n'ayant pas d'appartement et n'ayant que quelques centaines de dollars en poche.

Cette période a été un défi pour l'acteur, qui a dû retourner vivre quelque temps en Australie, après son audition pour Euphoria, afin de se reposer et de faire un peu d'argent. Obtenir le rôle de Nate dans la série dramatique est le tremplin qui lui fait vivre la carrière dont il a toujours rêvé. Toujours sans domicile à Los Angeles, les producteurs l'ont logé dans un hôtel-boutique afin de l'aider.

Jacob a eu le désir de percer en tant qu'acteur dès l'âge de 12 ans, provoquant même les moqueries des élèves de son école. Au bout du compte, même s'il a toujours du mal avec le concept de célébrité, Jacob peut dire qu'il a réussi. Après ce premier grand rôle de Noah dans Kissing Booth et celui de Nate dans Euphoria, il a plusieurs projets cinématographiques en préparation.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s