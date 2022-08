Claudie Mercier partage ses meilleurs trucs pour les célibataires qui cherchent l'amour

Comment savoir si quelqu’un s’intéresse à toi? Et, en revanche, comment faire savoir à quelqu’un qu’on est intéressé.e?

I’m back avec une nouvelle chronique! Cette semaine, on jase «début de relation». Ayant moi-même été célibataire un bon moment dans ma vie, je peux vous garantir que j’en sais pas mal sur les difficultés qu’apporte un début de relation. Du haut de mes 26 ans, je vais tout faire pour que vous deveniez pro des relations.

Commençons par décortiquer le tout en deux parties.

Tu es intéressé.e par quelqu’un, mais tu ne sais pas si lui/elle est intéressé.e? J’te propose de te donner des exemples qui pourraient laisser croire qu’une personne est intéressée. Croyez-moi, avec mes nombreux échecs amoureux qui m’ont dirigée vers une belle relation, j’en ai vu en masse!

Une personne s’intéresse probablement à toi si elle présente ces signes :

1. Elle est heureuse en ta présence et souris lorsqu’elle te voit.

Toute personne étant intéressée à quelqu’un va être heureuse de voir son crush apparaître devant lui/elle. En même temps, ça peut être difficile de différencier l’amitié et l’amour. Si tu sens que la personne te donne une attention particulière, plus qu’à tes autres ami.es, c’est que, probablement, elle est tombée sous ton charme.

Le fait de te sourire à toi implique une ouverture de sa part à ce que tu viennes lui parler, alors go for it et perds pas ton temps!

2. Elle tente de se rapprocher de toi subtilement.

T’sais le moment où t’es assis dans la classe et que ton crush te demande s’il/elle peut venir s'asseoir à côté de toi? Ça te dit quelque chose? Si oui, c’est probablement une façon pour lui/elle de te faire savoir son intérêt via une simple banalité. C’est jamais facile de laisser savoir à quelqu’un qu’il/elle nous intéresse, alors souvent ça se fera par de petites subtilités du genre.

3. Elle peut paraître gênée, malaisée ou même froide en ta présence.

Ce n’est pas tout le monde qui a le guts d’aller vers quelqu’un et de faire le premier move, alors il se peut fortement qu’une personne intéressée soit malaisée, gênée et même parfois froide avec toi. Ça peut paraître étrange, mais pas tant que ça. Souvent, c’est la personne qui intériorise ses émotions plutôt que de les exprimer. Essaie d’aller vers la personne, elle a probablement besoin que tu viennes la secouer dans sa timidité!

4. Elle te complimente et te taquine.

Ça ne date pas d’hier le fait de taquiner les gens qu’on aime et personnellement c’est ma façon de faire quand je suis intéressée. Souvent, plus on se sent à l’aise avec quelqu’un, plus on va avoir tendance à rire de lui/elle, pas de façon méchante, c’est juste une façon pour certaines personnes de te montrer qu’il/elle se sent confortable avec toi.

Pis évidemment, le fait de complimenter quelqu’un veut absolument tout dire. Si quelqu’un te dit que tu sens bon, qu’il/elle aime ce que tu portes, que tu as de beaux yeux, etc. Ne te pose pas de questions, cette personne essaie probablement de te faire comprendre que tu lui plais bien hihihi!

Ensuite, pour la deuxième partie de la question, comment faire comprendre à quelqu’un qu’il/elle nous plait? Encore là, chaque personne est différente et la facilité à approcher quelqu’un dépend vraiment de ta personnalité, mais voici ce qui a marché pour moi.

1. Va droit au but.

Ça peut paraître intimidant, mais on a qu’une vie à vivre, alors autant être honnête et direct envers nos feelings. Imagine que vous êtes toutes les deux intéressé.es, mais que personne ne le dit? Ça m’est tellement arrivé souvent et pourtant, ça prend juste une petite dose de courage et souvent ça se termine positivement.

Dis-toi que le pire qu'il peut arriver, c’est que la personne ne soit tout simplement pas intéressée. Au moins, tu n'auras pas perdu ton temps et tu auras été honnête envers tes sentiments.

2. Sois toi-même.

Souvent, en début de relation, on a tendance à vouloir cacher ses défauts, se plier aux demandes de l’autre. Parfois, ça fait en sorte que l’on n’est pas totalement soi-même et c’est la pire affaire!

C’est d’ailleurs une erreur que j’ai faite moi-même lorsque j’étais célibataire, alors arrête de vouloir plaire aux autres et montre ta vraie personne. Il n’y a rien de plus beau qu’une personne se montrant vulnérable et de là, tu risques d’attirer le regard de la personne qui t’intéresse, car, au fond, on recherche tous et toutes quelqu’un d’authentique.

3. Sois original.e dans tes demandes de dates.

Si t’es intéressé.e à quelqu’un, fais des efforts pour la personne et ce sera gagnant pour toi et pour l’autre. On connait tous le fameux Netflix and chill, mais j’te propose d’ajouter du piquant. Par exemple, allez faire un jeu d’évasion ensemble, allez faire arbre en arbre, allez voir un show de musique, louez-vous des trottinettes, bref les idées sont multiples et toutes à portée de main.

En 2022, c’est tellement facile de rencontrer, alors des dates originales, ça se démarque ça fait plaisir à tout l’monde. Entre toi et moi, il/elle risque de savoir que t’es intéressé.e si tu lui fais comprendre par les efforts que tu mets dans vos premières dates.

J’espère que j’aurai su éclairer vos petits cœurs de célibataires. Je ne suis pas une professionnelle, mais j’ai assez de vécu pour vous dire que ces trucs et astuces fonctionnent plutôt bien.

D’ici là, n’hésitez pas à me faire savoir quelles ont été vos dates les plus folles. J’suis curieuse!

Merci, on s’revoit dans un futur Courrier de Claudie! Je vous aime!

- Claudie xxx

Si vous avez des questions pour Claudie à propos de l'amour, l'amitié, ou tout autre sujet, écrivez nous sur Instagram.

