Ces photos de Shawn Mendes qui montre ses abdos à la plage vont vous donner chaud

Peu de temps après avoir annulé sa tournée, Shawn Mendes a été aperçu se prélassant à la plage, et les photos risquent de vous donner chaud.

Le chanteur, qui vient tout juste de souffler ses 24 bougies, semble passer du bon temps entre amis!

Le Canadien a été photographié durant le week-end du 6 et 7 août à Miami à la plage et sur un bateau, entouré de ses proches. Lors d'une de ces journées, il a opté pour un maillot rouge foncé avec une bande mauve lilas à la taille.

Il a aussi porté un maillot noir simple agencé à quelques bijoux.

Sa fête de 24 ans étant le 8 août, on se doute que l’occasion était de célébrer son anniversaire!

Les fans de Shawn ont été rassurés de voir qu’il semblait heureux puisque ces photos arrivent peu de temps après un message inquiétant du chanteur.

Le 27 juillet dernier, Shawn Mendes annulait officiellement sa tournée pour prendre soin de sa santé mentale.

«Après avoir parlé avec mon équipe et travaillé avec un incroyable groupe de professionnels de la santé, il est maintenant clair que je dois prendre le temps que je n'ai jamais pris pour me recentrer et revenir plus fort», avait-il alors expliqué à ses presque 70 millions d’abonnés sur Instagram.

On lui souhaite un prompt rétablissement, mais aussi un joyeux anniversaire!

À voir aussi :