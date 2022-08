Identité de genre: Demi Lovato fait volte-face concernant ses pronoms

Depuis un peu plus d’un an, Demi Lovato avait fait un coming out en tant que personne non-binaire et avait annoncé utiliser le pronom de genre neutre, iel. Voilà que l’artiste a fait une mise au point face au sujet de son identité de genre.

Rappelons qu’en mai 2021, Demi avait fait cette déclaration :

«Dans la dernière année et demie, j’ai beaucoup travaillé sur moi-même. Dans ce cheminement, j’ai réalisé que je m’identifie comme non-binaire. Je vais donc officiellement chanter mes pronoms à they/them [iel]. Cela représente la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir authentique à la personne que je suis, et que je continue de découvrir.»

Plus récemment, à l’occasion d’une entrevue au balado Spout Podcast, Demi s’est confiée sur où elle se situait un an après cette révélation.

«J’ai récemment recommencé à utiliser les pronoms elle/elle», a-t-elle révélé lorsque l’animateur lui a posé la question.

«[...] Je me sens comme si, surtout l’année dernière, mon énergie était équilibrée entre le masculin et le féminin alors quand j’avais le choix d’entrer dans une salle de bain qui disait femme ou homme, je n’avais pas l’impression qu’il y avait une salle de bain pour moi, cas je ne me sens pas nécessairement comme une femme. Je ne me sentais pas comme un homme. Je me sens simplement humaine. Et c’est ce que iel représente. Pour moi, c’est se sentir humain au plus profond de soi.»

Elle a précisé en s’exprimant comment elle se sentait depuis un moment. «Récemment, je me sens plus féminine, alors j’utilise elle/elle à nouveau. Mais je crois que le plus important, c’est que personne n’est parfait. Tout le monde se trompe de prénom à un moment, surtout quand les gens sont en apprentissage, mais l’important c’est le respect.»

La preuve que l’identité de genre est fluide et peut évoluer au fil du temps!

