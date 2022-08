Dua Lipa enflamme Instagram dans une «bralette» transparente audacieuse

La chanteuse Dua Lipa s'impose de plus en plus comme une icône de la mode! Son dernier look audacieux et tout en transparence ne laissera personne de glace!

Celle qui vient tout juste de passer quelque temps à Montréal pour un concert au Centre Bell, puis à Osheaga, semble affectionner particulièrement les tenues rétro des années 90.

Parfois fan du style punk de cette décennie, Dua a récemment arboré un look osé, sexy et original. La chanteuse a opté pour une bralette transparente à carreaux verts ornée de fleurs rouges.

Elle a agencé le top à une jupe en satin vert à motifs similaires. Pour terminer le look, elle a choisi des sneakers noirs et une sacoche avec une ganse décorée de ronds métalliques.

C’est une tenue tout droit sortie des années 90, mais avec une touche 2022 que seule Dua Lipa peut porter.

La jeune femme de 26 ans a des looks de plus en plus edgy.

Elle a notamment porté une jupe à carreaux avec des détails de métal dans un look pas mal emo.

On adore son look, et vous?

