Catherine Peach a maintenant les cheveux roses et tu dois voir ça

Catherine «Peach» Paquin n’est plus blonde! L’influenceuse a opté pour une coloration originale, parfaite pour l’été!

On connait Catherine pour sa chevelure blonde qui s'agençait à merveille avec sa personnalité ensoleillée.

La jeune femme a décidé de changer un peu son look, en adoptant une teinte qui lui va à merveille, le rose!

Elle a rendu visite à la coloriste Marie-Anne Labrie du salon Pinklablonde Club pour cette transformation estivale qui sera parfaite pour les multiples festivals qui auront lieu dans les prochaines semaines.

Catherine a partagé le résultat sur Instagram, écrivant «Je l’ai fait».

La teinte, qui oscille entre rose et pêche, est parfaite pour l’influenceuse qu’on a découverte à OD Grèce.

On se demande si on risque de voir de plus en plus de couleurs éclatées sur les têtes des célébrités.

À suivre!

