Vous DEVEZ voir la robe de princesse que Selena Gomez a porté pour ses 30 ans

Pour célébrer ses 30 ans, Selena Gomez a eu une fête extravagante durant laquelle elle a porté une magnifique robe digne d’une princesse.

• À lire aussi: La robe sexy de Selena Gomez vole la vedette sur le tapis rouge

Le 22 juillet dernier, la chanteuse a quitté sa vingtaine et fait officiellement son entrée dans la trentaine. Depuis, on l’a vu souligner cet événement marquant avec ses amies, dont lors d’un souper intime avec nulle autre que Taylor Swift.

Puis, quelques jours plus tard, une soirée glam a eu lieu. Pour l’occasion, Selena a opté pour une robe Versace robe pâle au tissu vaporeux.

Le look fut complété par la styliste et amie de Selena, Kate Young, qui a transformé la pop star en princesse Disney.

Pour sa mise en beauté, Selena a fait confiance à ses collaborateurs de longue date, Hung Vanngo pour le maquillage, Marissa Marino pour la coiffure et Tom Bachik pour la manucure rosée et nacrée.

La jeune femme a partagé une photo en noir et blanc de son look, écrivant sous le cliché ceci : «Après quelques jours de célébrations, mon coeur en rempli, reconnaissant et je peux dire que je commence à adorer avoir 30 ans. Merci de faire partie de ma vie, on continue pour une autre décennie!»

Un peu plus tard dans la soirée, elle a changé de tenue pour une robe plus courte, ornée de paillettes et de plumes.

On adore!

À voir aussi :

s