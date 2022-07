On a testé les meilleures recettes de café glacé et voici notre top 3

Avec les températures torrides qu’on connaît depuis quelques semaines, il n’y avait pas de meilleur moment pour tester des recettes de café glacé, question de vous partager nos plus belles découvertes.

L’équipe de Billie a retenu trois créations signées Nespresso afin de rendre vos moments caféinés encore plus savoureux. Les voici!

Impossible de résister à cette boisson au goût exotique qui nous transporte directement sur une plage paradisiaque! C’est le mariage du sirop d’ananas et du café Saveur noix de coco tropicale qui donne une explosion de douces saveurs, soit un combo parfait pour savourer l’été.

Voici comment recréer la recette: après avoir disposé 7 glaçons (30 g chacun) dans votre tasse, mélangez 20 ml de sirop d’ananas à 80 ml de lait de votre choix (du lait de coco rend le tout encore plus savoureux), puis versez un café Saveur noix de coco tropicale (230 ml), soit l’équivalent d’une capsule, et le tour est joué! Vous pouvez également ajouter quelques flocons de noix de coco et des fleurs comestibles pour agrémenter le tout.

Pourquoi on l’aime: cette boisson est un véritable bonheur en bouche pour les fans de cafés sucrés, en plus de nous faire rêver aux palmiers. Une recette facile qui ne nécessite que quelques minutes et qui deviendra sans aucun doute notre café glacé préféré de l’été.

Courtoisie: Nespresso

Idéale pour être servie en apéro ou au dessert, cette boisson, qui rappelle le fameux café brésilien alcoolisé, est aussi délicieuse servie sans alcool!

Voici comment recréer la recette: écrasez d’abord 8 dés de lime (60 g) et 8 g de sucre brun au fond d’un verre, puis ajoutez-y les graines d’un fruit de la passion ainsi que 7 glaçons (30 g chacun) et 2 g de sirop de gomme. Versez ensuite 60 ml d’eau plate et mélangez jusqu’à ce que la lime et les graines de fruits de la passion remontent à la surface. Dans un shaker, ajoutez un glaçon, puis préparez 80 ml de café Liminha exotique sur glace par-dessus. Refermez le shaker et remuez vigoureusement. Versez délicatement le café glacé dans le verre, par-dessus les autres ingrédients, et garnissez le tout d’une tranche de lime et de quelques feuilles de menthe!

Pourquoi on l’aime: cette délicieuse boisson épatera la galerie lorsqu’elle sera servie à nos invités! Aussi jolie que délicieuse, cette recette est à conserver tout près pour les soirées qui s’étirent sur le balcon.

Courtoisie: Nespresso

Les amoureux de cafés aromatisés seront servis avec cette recette qui mise sur le goût réconfortant de la banane.

Voici comment recréer la recette: mélangez 7 glaçons (30 g chacun) à 20 ml de sirop de banane Monin et 80 ml de lait de votre choix. Terminez en ajoutant un café Forte Glacé (230 ml) par-dessus et décorez la boisson d’un morceau de figue ou de fleurs comestibles.

Pourquoi on l’aime: ce café glacé apporte un vent de fraîcheur à nos journées avec ses arômes de banane mêlées aux notes de céréales grillées du Forte Glacé. Cette recette risque de remplacer bien vite notre tasse de café filtre matinale!

Les cafés faits pour la glace de Nespresso ont été spécialement conçus pour être dégustés froids, il n’y a donc pas de meilleure façon de concocter un café glacé à la maison!