Harcelée par un «stalker», Rym Nebbak se confie sur la situation terrifiante

Rym Nebbak s’est tournée vers TikTok pour parler d’une situation inquiétante, qui lui a été rapportée par plusieurs personnes, en message.

Celle que l'on a connue à OD : Afrique du Sud a partagé une vidéo intitulée story time qui a amassé près de 170 000 vues au moment d'écrire ces lignes. La jeune femme débute son témoignage en expliquant que plusieurs lui écrivaient depuis un moment au sujet d’un homme qui parle constamment d’elle sur diverses plateformes en ligne.

«Vous êtes plusieurs à m’écrire depuis un moment concernant un fou qui parle souvent de moi en Stories, sur Snapchat, sur diverses plateformes des réseaux sociaux. Je sais très bien de qui vous parlez».

Rym continue en disant qu’elle est au courant, mais qu’elle refuse de nommer l’homme en question puisqu’il ne désire que son attention.

«Dans le fond ce qui est arrivé c’est qu'à un moment donné, j’ai autorisé son message comme je fais d’habitude parce que j’adore parler avec ma communauté, et cette personne-là [...] a commencé à se faire des films, tout simplement».

Même si elle a cessé de lui répondre, car elle le trouvait étrange, cela ne l’a pas arrêté.

«Littéralement, comme dans les films d’horreur, il a commencé à se faire des films poétiques avec moi. J’ai fini par le bloquer de partout. Là, ça va faire deux mois qu’il ne lâche pas la patate».

Mais cela ne s’arrête pas à écrire des messages ou à parler de Rym sur ses réseaux sociaux.

«Par exemple, je vais être à une place, à un endroit, et le lendemain il se pointe là-bas et il va faire des stories disant “ouin, je suis au même endroit que Rym était hier” et il tient des propos vraiment vulgaires».

La jeune femme poursuit son témoignage en disant qu’elle croit que l’homme est un «psychopathe» qui déforme la réalité dans sa tête.

Selon elle, l’homme serait allé jusqu’à menacer son ex, Chris Robins, par message. De plus, un ami de Rym aurait contacté l’inconnu pour lui demander d’arrêter de harceler la jeune femme, mais sans succès.

Voyez la vidéo complète juste ici :

Rassurez-vous, Rym a précisé en commentaires que la police a déjà été contactée, mais cela reste très inquiétant! On lui souhaite que le tout soit résolu rapidement.

