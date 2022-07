Comment adopter la tendance «fairy core» comme les stars

Papillons, paillettes, grunge et féminité assumée, le Fairy core est un style esthétique que plusieurs ont peut-être magiquement adopté. Bienvenue au pays des fées de TikTok.

Qu'est-ce que le Fairy core?

Comme son nom le laisse comprendre, l'esthétique Fairy core rappelle les nymphes aux oreilles pointues et aux ailes légères. Mélangez à cela un brin des années 90 et 2000 et vous avez une fontaine magique d'inspiration Fairy core.

Certains qualifient le Fairy core d'esthétique cousine au Cottagecore. Alliant le style grunge à des pièces telles des corsets, des chemises et des jupes volantées et hautes en mesh, on peut faire quelques liens entre les courants. Ce qui aide à définir le Fairy core, c'est la dimension féérique, un brin fantastique, des looks créés.

Comme les nymphes de notre imaginaire collectif vivent en forêt, on s'inspire des teintes terreuses et douces ainsi que de la faune et de la flore de la nature qui nous entoure. Le Fairy core prend son envol dans les rubans, la dentelle et les pièces féminines qui viendront harmonieusement compléter les tenues.

Les fées desquelles s'inspirer

La première célébrité qui nous vient en tête pour l'esthétique de conte de fées, après Tinker Bell dans Peter Pan, est la scintillante Olivia Rodrigo.

L'uniforme de la tournée Sour Tour consiste généralement en des robes féériques, des gants-manchette et collants en résille et des bottes de combat. Olivia ajoute même parfois des ailes à son look de scène! On se rappelle également son look au dernier MET Gala, avec une envolée de papillons dans sa longue chevelure.

AFP

Fée sortie tout droit de Neverland, la fille du roi de la pop Paris Jackson qualifie son style de féérique-grunge depuis plusieurs années déjà, frôlant également l'esprit bohème. On s'en inspire pour nos propres looks.

Des accessoires pour se sentir comme une elfe de conte de fées

1) Boucles d'oreilles ailes de fées, 50$ sur Etsy

Courtoisie

Acheter ici

2) Collants en résille, 5,90$ chez Ardène

Courtoisie

Acheter ici

3) Couronne de fleurs et herbes forestières fantaisistes, 10$ sur Etsy

Courtoisie

Acheter ici

4) Oreille d'elfe argentée, 16$ sur Etsy

Courtoisie

Acheter ici

