Ces 17 célébrités affichent fièrement leur acné sur les réseaux sociaux

On sait que sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit n'est pas toujours réel. Avec les retouches photos, les célébrités se conforment parfois aux standards de beauté très rigides, arborant peau lisse à l'excès et traits plus-que-parfaits.

Se cache parfois derrière Photoshop boutons, rougeurs et texture de peau camouflée. L'acné est une condition de la peau qui est sujette à tellement de mythes! C'est totalement faux de croire qu'elle est moins présente chez les stars, même si les écrans nous font croire le contraire. C'est aussi parfaitement normal d'en avoir pour certaines personnes, et parfaitement normal de ne pas en avoir pour d'autres.

On met en lumière les célébrités qui vont à contre-courant et nous montre la réalité telle qu'elle est. Au quotidien, elles n'ont pas toutes une peau de pêche. Elles aussi peuvent être aux prises avec des boutons occasionnels, de l'acné cystique, une grande production de sébum et on en passe.

Voici 17 célébrités qui nous montrent du vrai en affichant leur acné.

1. Charli D'Amelio

Charli a été très transparente avec sa communauté concernant son acné. Elle a d'ailleurs mentionné ne plus retoucher toutes les photos et vidéos publiées sur ses plateformes. Étant suivie par des milliers d'adolescentes, le message qu'elle transmet et admirable.

2. Lili Reinhart

Capture Instagram / LiliReinhart

La douce Lili Reinhart met une dose d'humour dans la discussion sur l'acné. L'actrice de Riverdale indique dans sa bio Instagram «Ce compte est un safe space pour l'image corporelle positive et l'acceptation/la sensibilisation à la santé mentale».

3. Kendall Jenner

Même si les mannequins de la trame de Kendall Jenner ont accès aux plus grands soins de la peau, maquillages, interventions et tout ce que vous voudrez, leur peau n'est pas toujours la plus éclatante et lisse comme une pêche au réveil. Kendall a eu de l'acné pendant plusieurs années dès l'âge de 14 ans, et a expliqué en entrevue avec le magazine Vogue que son parcours avec ce problème de peau a été long et ardu.

4. Justin Bieber

Justin a dévoilé sa relation avec l'acné cystique lors d'un épisode de la série The Biebers on Watch, montrant Justin et Hailey en pandémie dans leur quotidien. Justin a déclaré «Qui aime l'acné? C'est la pire chose. La pire chose qui peut arriver à la confiance en soi puisqu'avec tous ces filtres sur Instagram, les gens ont l'air parfait avec leur peau et on a l'impression que c'est la réalité, mais en vrai, beaucoup de gens ont des problèmes de peau.». Ça doit aussi aider d'avoir une femme passionnée des soins de la peau!

5. Dakota Fanning

L'actrice a montré l'envers du décor d'une célébrité internationale. Après un voyagement de 24h, Dakota a pris un selfie en disant qu'elle était fatiguée, les yeux cernés, quelques boutons et les cheveux gras. La carrière internationale n'est pas toujours des plus glamour et Dakota n'a pas peur de le montrer.

6. Suki Waterhouse

Capture Instagram / Suki Waterhouse

En 2015, lorsqu'elle avait 23 ans, la mannequin, chanteuse et petite amie de Robert Pattinson a avoué en entrevue que lorsqu'elle a un bouton, elle lui donne un nom. Ça rend la chose bien plus drôle! Ça fait du bien de mettre un peu d'humour là où beaucoup se font du souci. Le truc est à essayer!

7. Dua Lipa

Capture Instagram / Dua Lipa

La chanteuse est souvent apparue sur Instagram avec sa peau sans maquillage. Pour Dua Lipa, les boutons sont des traces de souvenirs de la veille. Les maquillages de scène lourds et épais et tous les facteurs qui altèrent sa peau lors de concert causent parfois de l'acné. Même si c'est un désagrément, Dua sait que ça se règlera.

8. Lucy Hale

Il y a quelques semaines, Lucy publiait une vidéo sur Instagram montrant son acné telle qu'elle survient depuis le début de sa vingtaine. Lucy vit avec de l'acné régulière due à sa production hormonale. Elle donne quelques conseils sur sa manière de prendre les boutons en charge et d'atténuer les rougeurs sans pour autant démoniser l'acné. Ce problème de peau est normal et Lucy ne s'en cache pas.

9. Miley Cyrus

Capture Instagram / Miley Cyrus

On a pu voir Miley au naturel tellement de fois au fil des ans, et c'est aussi rafraichissant que le dentifrice qu'elle met sur ses boutons. Miley Cyrus n'est pas étrangère à quelques poussées de boutons de temps en temps et elle a quelques astuces de maquilleurs et professionnels en soins de la peau pour y remédier.

10. Keke Palmer

L'actrice et chanteuse Keke Palmer affiche souvent sa peau sans retouche. Maquillée ou pas, elle ne camoufle pas la texture de sa peau. La première fois qu'elle a publiquement adressé le sujet de sa peau sur les réseaux sociaux est en 2020, lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait du syndrome des ovaires polykystiques. Ce syndrome vous est familier? «Vous n'êtes pas seules», a-t-elle dit.

11. Emma Chamberlain

La Youtubeuse célèbre a discuté de sa relation amour-haine avec l'acné lors d'une entrevue au magazine Vogue. Emma voit apparaître des boutons sur son visage depuis la puberté, comme énormément d'adolescents. À 18 ans, elle a fait un traitement d'Accutane, ce qui a grandement amélioré l'état et le confort de sa peau.

12. Lorde

Capture Instagram / Lorde

La chanteuse des hits Royal et Green Light en est une qui prône l'acceptation de soi au naturel et a parfois montré qu'elle aussi pouvait voir surgir des éruptions cutanées sur son visage.

13. Bella Thorne

Boutons occasionnels, cellulite, poils, on peut compter sur Bella Thorne pour embarquer dans le mouvement du body-positivisme et donner envie de se présenter au naturel. Elle prône l'acceptation de soi, un véritable exemple à suivre.

14. Camila Cabello

Le combat d'acceptation de soi en est un du quotidien pour Camila, qui doit souvent venir à la charge des articles et trolls qui se permettent des discours haineux et moqueurs sur le corps des personnalités connues, en plus des discours internes que toute personne peut elle-même s'affliger. Camila a longtemps été inquiète de se lever le matin et découvrir un nouveau bouton sur son visage puisqu'elle a vécu de l'acné à l'adolescence. Elle affirme mieux vivre dans sa peau aujourd'hui. La chanteuse publie souvent des photos au naturel.

15. Selena Gomez

Même après avoir lancé sa marque Rare Beauty, même en ayant accès aux grands gurus beauté de ce monde, les célébrités les plus convoitées peuvent avoir de l'acné. Selena Gomez a su se montrer vulnérable à différents moments de sa vie et l'a partagé de manière courageuse avec ses fans. L'acné est une condition de peau avec laquelle la chanteuse et actrice doit parfois savoir conjuguer et elle ose le montrer.

16. Saoirse Ronan

Pour son rôle dans Lady Bird, l'actrice a délibérément décidé de montrer son acné au grand écran, pour montrer la réalité de plusieurs adolescentes et adolescents. Saoirse a des poussées d'acné particulièrement lorsque les maquillages de tournage et de tapis rouges sont lourds et que la fatigue se fait sentir.

17. Zendaya

Dans la série Euphoria, mettant en scène des adolescents, dont Zendaya dans le rôle de Rue, la peau des personnages n'a pas été lissée, et ça ajoute à la sensation de vérité. Zendaya n'est pas étrangère à l'acné hormonale et elle en a déjà discuté ouvertement. Le fait de laisser cette condition de peau à l'écran est particulièrement important pour enlever les tabous reliés à la normalité de l'acné.

