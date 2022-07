L'île de l'amour: rupture pour ce couple bien aimé du public

Un autre couple de la deuxième saison de l’île de l’amour vient tout juste de se séparer.

Le Sac de chips a appris en primeur que le couple de Kharl et d’Amélie se sépare à peine quelques semaines après avoir officialisé le tout sur les réseaux sociaux. Les raisons de leur séparation restent toujours floues, mais Amélie a tout de même voulu faire le point sur la situation.

«Kharl et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation. Nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde et nos priorités ne sont pas les mêmes, donc nos chemins se séparent, mais sachez que nous restons en bons termes et que notre appréciation l’un envers l’autre ne changera pas !! On vous envoie du Love», explique-t-elle.

De son côté, silence radio pour Kharl, mais on risque d’entendre sa version dans les prochains jours.

On rappelle que le couple s'était formé dès le début de l’émission, mais qu'Amélie avait quitté l'île de l’amour lors d’une élimination choc. Kharl avait poursuivi l’aventure jusqu’au fameux internet-gate, où il est reparti avec sa douce à son bras.

On leur souhaite beaucoup de bonheur individuellement !

À voir: Les ruptures des célébrités québécoises et internationales depuis le début de 2022